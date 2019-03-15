Офицер, спасший солдата, рассказал: Ухватил гранату руками, но недостаточно высоко отбросил





Дмитрий Филиппович, фото Вадима Замировского, Tut.by





В настоящее время Дмитрий Филиппович вместе со спасенным солдатам на лечении: они оба получили небольшие травмы.





Филиппович рассказал, как все произошло.





— Как солдат упустил гранату?





— Он сам не может объяснить — выпала из руки. Момента падения я не видел — увидел, когда она оказалась на земле, услышал хлопок. А солдат? Солдат стоял на месте и смотрел. Граната РГД-5, наступательная. Радиус поражения — 25 метров.





— Ваши действия?





— Я увидел: она лежит. Сначала отбросил ее. Ну как… Попытался выбросить из окопа. Ухватил руками, но низко наклонился, недостаточно высоко отбросил… она ударилась о кирпичную стенку окопа и упала обратно, в окоп. Чуть подальше, чем сразу. Но факт в том, что всё равно в окоп. Тогда я взял солдата, выпихнул его из окопа, накрыл собой. Я не знаю как я его вытолкнул, наверное, адреналин придал сил. Всё на автомате было — как-то же осилил. Если бы еще раз повторить ситуацию, то не знаю, смог ли бы.





— Сколько это заняло времени?





— Пять секунд. За это время все произошло.





— Что было в голове? Страх был?





— Не было никаких мыслей. Все произошло, а мысли начались уже после взрыва. Стали смотреть, все ли живы. Я сразу у себя ничего не почувствовал, начали смотреть, что у солдата, а потом и мне сказали, что течет кровь. Ранения не очень серьезные: три осколочных. Одна рана поглубже. Но кости не задеты, только мягкие ткани. А эмоции… Я об этом только сегодня стал думать. Страшновато как-то, когда думаешь, как это могло закончиться. Жизнь я пока не переосмыслил, конечно, не успел. Мы лежим в палате вместе с солдатом, вот сегодня рассуждали с ним, как бы это все могло закончиться, где бы мы были сейчас, если бы сложилось чуть иначе.









Павел Ботяновский (слева) и Дмитрий Филиппович (справа), фото Вадима Замировского, Tut.by





— Солдату сейчас что-нибудь грозит?





— Ничего не грозит ему. Случайность. Как это будешь трактовать иначе? Он же не хотел специально взять и убить меня, себя.





— Как ваша мама узнала?





— Маме позвонила брата жена, она в интернете прочитала и рассказала ей. Ну а та мне в слезах позвонила, слов не было. А я убедил, что жив и здоров — почти здоров. Еду в больницу.





— Каково это — быть героем?





— Я бы не сказал, что это большой подвиг. Думаю, любой офицер на моем месте сделал бы то же самое. Для меня ничего не изменилось, буду продолжать служить. Хочу вернуться на службу поскорее.





— Можно ли такие случаи в будущем предотвратить?





— Все необходимое мы делаем и так: солдаты бросают имитационные гранаты, проходят весь инструктаж, знакомы с техникой безопасности, все это рассказывается и показывается. Гранату они первый раз берут в руки не боевую, конечно, а учебную. То, что произошло, — случайность. А случайность не предугадаешь, все люди разные.





— А такой случай может стать поводом для внеочередного получения звания?





— Я не думал об этом, на данный момент хочу подлечиться и вернуться домой, в часть.



