Мужчина из китайского Чжухая решил перейти дорогу в месте, где установлено ограждение. Пешеход влез на конструкцию, которая не удержалось. Итог: сотня метров поваленного забора, визит в полицию и очень забавное видео с камеры наблюдения. Выяснилось, что ограда страдает от пешеходов уже не в первый раз.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пешеходы против ограждения. Двое мужчин из Китая переходили дорогу, а оказались в полиции Видео с камеры наблюдения, на котором двое мужчин в Китае пытаются пересечь дорожное ограждение. Очень смешно!