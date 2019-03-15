ЦСКА под началом Гончаренко одержал 10-ю победу в нынешнем чемпионате России

Футболисты ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграли екатеринбургский «Урал» в выездном матче 20-го тура российской футбольной премьер-лиги. Это 10-я победа ЦСКА в нынешнем чемпионате.



Фото: twitter.com/pfc_cska

«Урал» — ЦСКА — 0:1

«Урал»: Годзюр, Меркулов (Брызгалов, 46), Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Ароян, 85), Араторе, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон (Набабкин, 54), Дивеев, Щенников (Бистрович, 83), Влашич, Ахметов, Обляков, Нисимура (Сигурдссон, 61), Чалов.

Гол: 0:1 — Фернандес (75).

Предупреждения: Магнуссон, 15. Бумаль, 20. Дивеев, 31. Набабкин, 55.

Удары: 7-11.

Удары в створ ворот: 3-4.

Угловые: 3-6.

Владение мячом: 40%-60%.

Единственный мяч на 76-й минуте забил Марио Фернандес, головой замкнувший подачу Ивана Облякова с углового.

С 36 очками после 20 матчей ЦСКА поднялся на 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Лидирует с 40 баллами питерский «Зенит», на 3-й позиции с 35 очками расположился «Краснодар». При этом соседи армейцев по таблице провели на 1 матч меньше. 17 марта «Зенит» встречается со «Спартаком», а «Краснодар» — с «Локомотивом».

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов после матча с «Уралом» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ПФК ЦСКА.



Фото: twitter.com/pfc_cska

— Важно, что мы одержали победу. Учимся, имея преимущество во владении мячом, дожимать соперника. В последние 20−25 минут смогли навязать ту игру, которую было надо. Не могу сказать, что создали много моментов, зато мало что позволили создать у своих ворот. Плюс справились с полем. Оно хорошо подготовлено для этого времени года в Екатеринбурге, но сцепления не хватало, поэтому не хватало резкости.

— Дивеев второй матч подряд сыграл в основе. Следующая игра — с «Уфой». Сможет ли он играть по условиям соглашения?

— По этому вопросу точно не скажу. Зато могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер.

— У «Урала» был не совсем стандартный состав. Соперник чем-то удивил?

— Мы ожидали, что Араторе и Эль Кабир будут играть выше, как и Димитров. Они сели глубоко. Мы не создавали много моментов, но им было сложно добежать к нашим воротам.

— По Щенникову есть какая-либо информация?

— Там ничего страшного, — сказал Виктор Гончаренко.