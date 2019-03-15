ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В районе бывшего аэропорта "Минск-1" обнаружили авиабомбу

16.03.2019 15:54 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Авиационная бомба советского производства обнаружена в ходе строительных работ в районе бывшего аэропорта "Минск-1", сообщили в МВД Беларуси.

"Около 11:20 в дежурную службу войсковой части от дежурного по МЧС поступил сигнал об обнаружении авиационной бомбы на строительной площадке по улице Аэродромной. При проведении работ экскаватор извлек ее из земли", -говорится в сообщении МВД.

Там отмечается, что на место прибыли наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа Октябрьского РУВД г. Минска, которые оцепили район и эвакуировали строителей.

По данным МВД, было установлено, что обнаружена фугасная авиационная бомба советского производства калибром 100 кг со взрывателем ФАБ-100. В сопровождении экипажа ГАИ бомбу транспортировали за пределы Минска на подрывную площадку для уничтожения.

Других взрывоопасных предметов на прилегающей территории обнаружено не было.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиационная бомба советского производства обнаружена в ходе строительных работ в районе бывшего аэропорта "Минск-1", сообщили в МВД Беларуси. "Около 11:20 в дежурную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня на городском стадионе в г.п. Вороново состоялся кубок района по скандинавской ходьбе среди организаций, сельскохозяйственных предприятий и жителей Вороновщины (Фото, Будет дополнено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика