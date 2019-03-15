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В районе бывшего аэропорта "Минск-1" обнаружили авиабомбу
Авиационная бомба советского производства обнаружена в ходе строительных работ в районе бывшего аэропорта "Минск-1", сообщили в МВД Беларуси.
"Около 11:20 в дежурную службу войсковой части от дежурного по МЧС поступил сигнал об обнаружении авиационной бомбы на строительной площадке по улице Аэродромной. При проведении работ экскаватор извлек ее из земли", -говорится в сообщении МВД.
Там отмечается, что на место прибыли наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа Октябрьского РУВД г. Минска, которые оцепили район и эвакуировали строителей.
По данным МВД, было установлено, что обнаружена фугасная авиационная бомба советского производства калибром 100 кг со взрывателем ФАБ-100. В сопровождении экипажа ГАИ бомбу транспортировали за пределы Минска на подрывную площадку для уничтожения.
Других взрывоопасных предметов на прилегающей территории обнаружено не было.
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Авиационная бомба советского производства обнаружена в ходе строительных работ в районе бывшего аэропорта "Минск-1", сообщили в МВД Беларуси. "Около 11:20 в дежурную...
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