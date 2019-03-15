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В центре Пинска обрушилось историческое здание
16.03.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
В Пинске обрушилось историческое здание, которое было построено в начале ХХ века. Об этом сообщил один из жителей близлежащего дома, который попал в список пострадавших от обрушения. Мужчина не получил травм, а попросту не смог попасть домой, так как вход в его подъезд завалило, рассказывает местное издание
Фото: varjag.net
Обрушение произошло 14 марта. В ходе реконструкции с дома сняли крышу и приступили к укладке фундамента. В какой-то момент стены не выдержали — две из них частично обрушились.
По предварительным данным, пострадавших в результате обрушения нет.
Разрушенный дом расположен в Пинске по адресу: площадь Ленина, 31. Он был построен в начале ХХ века. Несколько лет назад здесь располагался опорный пункт милиции, затем долгое время объект пустовал. Не так давно у дома появился новый владелец, который и начал работы по реконструкции. Как значится в паспорте, в перспективе здание должно было использоваться в качестве «административно-хозяйственного объекта».
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В Пинске обрушилось историческое здание, которое было построено в начале ХХ века. Об этом сообщил один из жителей близлежащего дома, который попал в список...
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