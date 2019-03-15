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В заречной части Московского района прошел субботник - высадили деревья

16.03.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» 16 марта в заречной части Московского района прошел субботник с участием руководителей города, района и учреждений образования.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64391.php

В заречной части Московского района прошел субботник - высадили деревья

С учетом ввода в строй к началу нового учебного года объекта 1000-летия Бреста - школы по адресу Сальникова, 33, все в этот день активно трудились, высаживая зеленые насаждения вблизи школы, а также на участке напротив Православного храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в районе перекрестка улиц Волгоградской и Октябрьской Революции.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64391.php

В заречной части Московского района прошел субботник - высадили деревья

Всего в этот день на указанных территориях было высажено более четырехсот зеленых насаждений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64391.php

В заречной части Московского района прошел субботник - высадили деревья

Поддержка подобных инициатив вне всяких сомнений закладывает основу для создания комфортных условий жизни и отдыха для будущих поколений брестчан, в первую очередь - наших детей и внуков.

 
Теги: Брест
 
 
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  В рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» 16 марта в заречной части Московского района прошел субботник с участием руководителей города, района и учреждений...
 
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