В заречной части Московского района прошел субботник - высадили деревья

В рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» 16 марта в заречной части Московского района прошел субботник с участием руководителей города, района и учреждений образования.



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С учетом ввода в строй к началу нового учебного года объекта 1000-летия Бреста - школы по адресу Сальникова, 33, все в этот день активно трудились, высаживая зеленые насаждения вблизи школы, а также на участке напротив Православного храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в районе перекрестка улиц Волгоградской и Октябрьской Революции.



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Всего в этот день на указанных территориях было высажено более четырехсот зеленых насаждений.



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Поддержка подобных инициатив вне всяких сомнений закладывает основу для создания комфортных условий жизни и отдыха для будущих поколений брестчан, в первую очередь - наших детей и внуков.