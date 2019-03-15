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В районе аэропорта «Минск-1» обнаружили авиабомбу
Новости Беларуси. В районе аэропорта «Минск-1» обнаружена авиабомба.
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На место прибыли наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа Октябрьского РУВД Минска. Район был оцеплен, а строители эвакуированы.
Саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск МВД РБ установила, что находка – это фугасная авиационная бомба советского производства калибром 100 кг. со взрывателем ФАБ-100.
По решению старшего группы майора Владимира Мукасеева саперы произвели осмотр прилегающей территории. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Найденную авиабомбу погрузили в спецавтомобиль и в сопровождении экипажа ГАИ вывезли за пределы Минска на подрывную площадку для уничтожения.
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Новости Беларуси. В районе аэропорта «Минск-1» обнаружена авиабомба. По информации МВД, сигнал об ее обнаружении поступил утром 16 марта. Бомбу нашли на...
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