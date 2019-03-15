|
Торжественно и элегантно. В Гродно студентов пригласили на весенний бал в Новый замок
Новости Беларуси. Возрождая традиции. Более ста молодых людей собрал в Гродно большой весенний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Танцевальный вечер прошел поистине с королевским размахом. А как иначе – ведь местом проведения стал гродненский Новый замок. Участие в нем приняли студенты местного университета. Будущие юристы, педагоги, инженеры, дизайнеры скользили по паркету Сенаторского зала как заправские танцоры.
Надо отметить, что пригласили на вечер только преуспевающих в учебе студентов. Это стало для них своеобразным поощрением и наградой за успехи в учебе. Ну а сам бал провели, сохранив все традиции: в сопровождении оркестра, салонными играми и, конечно, классами обучения танцевальному искусству.
Дарья Романовская, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Диана Трофимович, председатель ППО студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
В 18-ом веке в Новый замок съезжалась вся местная знать. Здесь проходили генеральные сеймы Речи Посполитой, в этих стенах принимались важные политические решения и, конечно, проводились роскошные приёмы и пышные балы. Сегодня история замерла в музейных экспонатах. Но иногда дух королевского замка оживает вновь: правда уже в современном оформлении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Возрождая традиции. Более ста молодых людей собрал в Гродно большой весенний бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Танцевальный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)