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В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки

16.03.2019 16:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Барановичах задержан директор Пружанского райагросервиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки

Его подозревают в получении взятки. Это кадры спецоперации, которая проводилась при поддержке ОМОНа. Все происходит на парковке во время получения незаконных средств.

В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки

В итоге у руководителя найдены деньги, полученные в качестве вознаграждения. Впоследствии, оперативники выявили несколько фактов дачи взяток.

В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки

В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что 57-летний руководитель предприятия принимает незаконные вознаграждения за решение вопроса о выплате фирме долгов за снабжение запчастями для сельхозтехники и заключения договора поставок. Во время получения очередной взятки в размере $190 главу открытого акционерного общества задержали.

В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки

В отношении руководителя возбуждены уголовные дела, сейчас он находится под стражей.
 
 
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Новости Беларуси. В Барановичах задержан директор Пружанского райагросервиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его подозревают в получении взятки....
 
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