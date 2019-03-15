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В Барановичах задержали директора Пружанского райагросервиса за получение взятки
Новости Беларуси. В Барановичах задержан директор Пружанского райагросервиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его подозревают в получении взятки. Это кадры спецоперации, которая проводилась при поддержке ОМОНа. Все происходит на парковке во время получения незаконных средств.
В итоге у руководителя найдены деньги, полученные в качестве вознаграждения. Впоследствии, оперативники выявили несколько фактов дачи взяток.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
В отношении руководителя возбуждены уголовные дела, сейчас он находится под стражей.
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Новости Беларуси. В Барановичах задержан директор Пружанского райагросервиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его подозревают в получении взятки....
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