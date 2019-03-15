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На акциях в Киеве около двух тысяч человек. Задержаний не было

16.03.2019 17:53 — Разное | Партизан  
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В настоящее время ситуация в столице спокойная и контролируемая, заявляют в правоохранительном ведомстве.

 
Фото: Пресс-служба МВД, Полиция подготовилась к акциям протеста

В массовых акциях в Киеве принимают участие около двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook в субботу, 16 марта.

"В настоящее время ситуация в столице спокойная и контролируемая. Массовые мероприятия проходят без нарушений публичного порядка. В них принимают участие около 2 тысяч человек", – отметили в пресс-службе.

Ранее на Майдане Незалежности начался митинг, организованный партией Национальный корпус. Активисты требуют наказать участников незаконных схем в оборонно-промышленном комплексе, разоблаченных в журналистском расследовании.


Как сообщалось, для обеспечения правопорядка во время акций протеста в Киеве на службу заступили три тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Украины.


 
 
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В настоящее время ситуация в столице спокойная и контролируемая, заявляют в правоохранительном ведомстве.
 
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