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На акциях в Киеве около двух тысяч человек. Задержаний не было
В настоящее время ситуация в столице спокойная и контролируемая, заявляют в правоохранительном ведомстве.
Фото: Пресс-служба МВД, Полиция подготовилась к акциям протеста
В массовых акциях в Киеве принимают участие около двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook в субботу, 16 марта.
"В настоящее время ситуация в столице спокойная и контролируемая. Массовые мероприятия проходят без нарушений публичного порядка. В них принимают участие около 2 тысяч человек", – отметили в пресс-службе.
Ранее на Майдане Незалежности начался митинг, организованный партией Национальный корпус. Активисты требуют наказать участников незаконных схем в оборонно-промышленном комплексе, разоблаченных в журналистском расследовании.
Как сообщалось, для обеспечения правопорядка во время акций протеста в Киеве на службу заступили три тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Украины.
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В настоящее время ситуация в столице спокойная и контролируемая, заявляют в правоохранительном ведомстве.
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