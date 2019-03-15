На акциях в Киеве около двух тысяч человек. Задержаний не было





Фото: Пресс-служба МВД, Полиция подготовилась к акциям протеста





В массовых акциях в Киеве принимают участие около двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook в субботу, 16 марта.





"В настоящее время ситуация в столице спокойная и контролируемая. Массовые мероприятия проходят без нарушений публичного порядка. В них принимают участие около 2 тысяч человек", – отметили в пресс-службе.





Ранее на Майдане Незалежности начался митинг, организованный партией Национальный корпус. Активисты требуют наказать участников незаконных схем в оборонно-промышленном комплексе, разоблаченных в журналистском расследовании.









Как сообщалось, для обеспечения правопорядка во время акций протеста в Киеве на службу заступили три тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Украины.



