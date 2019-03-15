В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова





Фото: КГГА, Кличко и Немцова возлагают цветы возле мемориальной доски

Виталий Кличко в пятницу открыл в Киеве сквер имени Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году, передает "Интерфакс". "Сегодня мы в украинской столице открываем сквер имени великого друга Украины, известного российского политика-оппозиционера Бориса Немцова. Немцов часто бывал в Украине и любил Украину", - приводит слова Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу. Мэр украинской столицыв пятницу открыл в Киеве сквер имени Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году,"Интерфакс". "Сегодня мы в украинской столице открываем сквер имени великого друга Украины, известного российского политика-оппозиционера. Немцов часто бывал в Украине и любил Украину", - приводит слова Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу.





"Немцов жестко критиковал действия Российской Федерации по Украине, осуждал аннексию Крыма, заявлял о присутствии российских военных на Донбассе. Он был человеком, который поддерживал и болел за нашу страну, который хотел Украине успеха", - добавил Виталий Кличко.





Сквер находится рядом с российским посольством - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.





При открытии мемориальной доски, посвященной убитому политику, присутствовала его дочь Жанна - основательница Фонда имени Бориса Немцова.





Она рассказала, что идея мемориальной доски и места ее установки в сквере принадлежит фонду, а макет памятной доски разработали российские архитекторы.





Решение о присвоении имени Бориса Немцова безымянному скверу Киевсовет принял 15 ноября прошлого года.





Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.





Президент Украины Петр Порошенко наградил Немцова посмертно орденом Свободы.



