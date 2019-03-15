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В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова

16.03.2019 17:26 — Разное | Партизан  
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В Киеве открыли сквер имени Бориса НемцоваПри открытии мемориальной доски, посвященной убитому политику, присутствовала его дочь Жанна - основательница Фонда имени Бориса Немцова


Фото: КГГА, Кличко и Немцова возлагают цветы возле мемориальной доски

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в пятницу открыл в Киеве сквер имени Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году, передает "Интерфакс". "Сегодня мы в украинской столице открываем сквер имени великого друга Украины, известного российского политика-оппозиционера Бориса Немцова. Немцов часто бывал в Украине и любил Украину", - приводит слова Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу.

"Немцов жестко критиковал действия Российской Федерации по Украине, осуждал аннексию Крыма, заявлял о присутствии российских военных на Донбассе. Он был человеком, который поддерживал и болел за нашу страну, который хотел Украине успеха", - добавил Виталий Кличко.

Сквер находится рядом с российским посольством - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

При открытии мемориальной доски, посвященной убитому политику, присутствовала его дочь Жанна - основательница Фонда имени Бориса Немцова.

Она рассказала, что идея мемориальной доски и места ее установки в сквере принадлежит фонду, а макет памятной доски разработали российские архитекторы.

Решение о присвоении имени Бориса Немцова безымянному скверу Киевсовет принял 15 ноября прошлого года.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Немцова посмертно орденом Свободы.


 
 
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В Киеве открыли сквер имени Бориса НемцоваПри открытии мемориальной доски, посвященной убитому политику, присутствовала его дочь Жанна - основательница Фонда...
 
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