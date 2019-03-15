В Минске милиция задержала российских журналистов

16 марта в «Пресс-клубе Беларусь» должна была состояться открытая лекция о работе small media. В качестве спикеров были приглашены авторы российского альманаха moloko plus.





Moloko plus — некоммерческий альманах, посвященный проблемам насилия. Со слов редакции, над ним работают профессиональные журналисты, уставшие от цензуры и ангажированной повестки в российских федеральных медиа. Уже вышли три номера альманаха: «Терроризм», «Наркотики» и «Революция». Команда работает над четвертым — «Патриархат».





На лекции в Минске редакция планировала рассказать, как собрать деньги на собственный проект, организовать работу редакции и справиться с юридическими, этическими и экономическими проблемами.





На встречу приехали координаторы Павел Никулин, Ян Потарский, Софико Арифджанова, Андрей Каганских.





Днем 16 марта в помещение «Пресс-клуба Беларусь» пришли сотрудники милиции и забрали координаторов проекта moloko plus Павла Никулина и Яна Потарского.





tut.by Задержанных отвезли в Советское РУВД. Причину задержания сотрудники милиции называть отказались, пишет



