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Алексей Венедиктов: Назначение Бабича – назначение прокуратора в завоеванную провинцию

16.03.2019 17:00 — Разное | Партизан  
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Главред «Эха Москвы» считает, что все высказывания российского послы были сделаны при поддержке Путина. Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире программы «Будем наблюдать»проккоментировал во вчерашний обмен репликами между послом России в Беларуси Михаилом Бабичем и беларусским МИД и не нашел ничего удивительного.

Алексей Венедиктов: Назначение Бабича – назначение прокуратора в завоеванную провинцию
 Венедиктов напомнил, как при назначении Бабича он назвал это «назначением прокуратора в завоеванную провинцию».

«Теперь понятно, что это так. Михаил Бабич отнюдь не дипломат. Он генерал, довольно грубый. Руководители Приволжского округа неоднократно жаловались на его грубость (он был полпредом президента). Человек с такими компетенциями был специально назначен на пост посла в Беларуси», – заявил он.

Венедиктов считает, что все заявления Бабич делает при поддержке Путина: «У вас не должно быть никаких сомнений. Вообще там нет никакого Бабича. Есть Путин».

«Мы прекрасно понимаем, что российская власть поддавливает руководство Беларуси и в непубличном поле, и в публичном поле идти на более глубокую интеграцию. … Это один из вариантов, грубо говоря, объединения, а точнее поглощения Беларуси Российской Федерацией», – заявил журналист и предположил, что с точки зрения нынешеней российской власти между Беларусью и Крымом нет разницы.

Венедиктов обратил внимание на то, что Лукашенко стал говорить о Беларуси как о наследнице ВКЛ и заметил тренд на распространение беларусского языка. «Конечно, в России, в Кремле, за этим следят с неудовольствием», – отметил он.

Он напомнил, что Бабич не только посол, но и спецпредставитель по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью: «Он не просто прокуратор. Он человек, который должен технологически обеспечивать эту “глубокую интеграцию”».

«Я считаю, что этот эвфемизм “глубокая интеграция” является приоритетом Российской Федерации на следующий мандат президента Путина», – заявил главред «Эха Москвы».

Напомним, вчера беларусский МИД в ответ на интервью Бабича назвал его подающим надежды бухгалтером и заявил, что он не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Бабич назвал комментарий МИД болтовней.



 
 
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Главред «Эха Москвы» считает, что все высказывания российского послы были сделаны при поддержке Путина. Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в...
 
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