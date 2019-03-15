Алексей Венедиктов: Назначение Бабича – назначение прокуратора в завоеванную провинцию

Венедиктов напомнил, как при назначении Бабича он назвал это «назначением прокуратора в завоеванную провинцию».





«Теперь понятно, что это так. Михаил Бабич отнюдь не дипломат. Он генерал, довольно грубый. Руководители Приволжского округа неоднократно жаловались на его грубость (он был полпредом президента). Человек с такими компетенциями был специально назначен на пост посла в Беларуси», – заявил он.





Венедиктов считает, что все заявления Бабич делает при поддержке Путина: «У вас не должно быть никаких сомнений. Вообще там нет никакого Бабича. Есть Путин».





«Мы прекрасно понимаем, что российская власть поддавливает руководство Беларуси и в непубличном поле, и в публичном поле идти на более глубокую интеграцию. … Это один из вариантов, грубо говоря, объединения, а точнее поглощения Беларуси Российской Федерацией», – заявил журналист и предположил, что с точки зрения нынешеней российской власти между Беларусью и Крымом нет разницы.





Венедиктов обратил внимание на то, что Лукашенко стал говорить о Беларуси как о наследнице ВКЛ и заметил тренд на распространение беларусского языка. «Конечно, в России, в Кремле, за этим следят с неудовольствием», – отметил он.





Он напомнил, что Бабич не только посол, но и спецпредставитель по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью: «Он не просто прокуратор. Он человек, который должен технологически обеспечивать эту “глубокую интеграцию”».





«Я считаю, что этот эвфемизм “глубокая интеграция” является приоритетом Российской Федерации на следующий мандат президента Путина», – заявил главред «Эха Москвы».





Напомним, вчера беларусский МИД в ответ на интервью Бабича назвал его подающим надежды бухгалтером и заявил, что он не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Бабич назвал комментарий МИД болтовней.







