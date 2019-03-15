Что это было? Бабич ответил: Как работали, так и будем работать

«Это выпад далеко не первый, слышали мы выпады и более острые, и более резкие. Я уверен, что как работали, так и будем работать», — сказал Бабич.





пишет НН. Слова белорусской стороны посол объяснил тем, что «эмоции взяли верх». Бабич заметил, что проблем в общении с партнерами в Минске у Москвы не возникает,НН.



