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Что это было? Бабич ответил: Как работали, так и будем работать
Российский посол в Минске Михал Бабич заявил, что критика со стороны белорусского МИДа не скажется на его работе. Об этом он завил телеканалу «Россия 24».
«Это выпад далеко не первый, слышали мы выпады и более острые, и более резкие. Я уверен, что как работали, так и будем работать», — сказал Бабич.
Слова белорусской стороны посол объяснил тем, что «эмоции взяли верх». Бабич заметил, что проблем в общении с партнерами в Минске у Москвы не возникает,
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Российский посол в Минске Михал Бабич заявил, что критика со стороны белорусского МИДа не скажется на его работе. Об этом он завил телеканалу «Россия 24».
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