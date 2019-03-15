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Что это было? Бабич ответил: Как работали, так и будем работать

16.03.2019 16:59 — Разное | Партизан  
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Российский посол в Минске Михал Бабич заявил, что критика со стороны белорусского МИДа не скажется на его работе. Об этом он завил телеканалу «Россия 24».

«Это выпад далеко не первый, слышали мы выпады и более острые, и более резкие. Я уверен, что как работали, так и будем работать», — сказал Бабич.

Слова белорусской стороны посол объяснил тем, что «эмоции взяли верх». Бабич заметил, что проблем в общении с партнерами в Минске у Москвы не возникает, пишет НН.


 
Теги: Минск
 
 
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Российский посол в Минске Михал Бабич заявил, что критика со стороны белорусского МИДа не скажется на его работе. Об этом он завил телеканалу «Россия 24».
 
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