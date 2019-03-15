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Президент Азербайджана помиловал экс-министра здравоохранения, всего указом помилованы более 400 человек

16.03.2019 18:00 — Разное | Интерфакс  
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал бывшего министра здравоохранения республики Али Инсанова, в список помилованных вошли более 400 человек, среди них оппозиционеры и 14 иностранцев, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте главы государства.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о помиловании более 400 человек", - говорится в сообщении.

В числе помилованных экс-министр здравоохранения Азербайджана Али Инсанов, отмечается в документе.

Экс-министр здравоохранения Азербайджана А.Инсанов наряду с другими высокопоставленными чиновниками был арестован осенью 2005 года по подозрению в подготовке государственного переворота. В 2007 году экс-министр был осужден на 11 лет лишения свободы за хищение в крупных размерах и взяточничество.

26 апреля 2017 года Гарадагский районный суд Баку приговорил А.Инсанова к новому наказанию - семи годам и пяти дням лишения свободы, признав его виновным по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение наркотиков), ст. 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 317-2.1 (нарушение нормальной деятельности уголовно-исполнительных учреждений или следственных изоляторов) Уголовного кодекса Азербайджана.

По указу И.Алиева, 399 человек освобождены от отбывания оставшегося срока заключения, 11 человек - освобождены от отбывания условного срока заключения, 12 человек - от штрафов. Одному из пожизненно заключенных срок отбывания наказания заменен на 25 лет лишения свободы, двум пожизненно осужденным - на 20 лет лишения свободы.

Кроме того, среди помилованных шурин председателя оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли - Эйнур Сеидов, заместители председателя ПНФА Гёзель Байрамлы и Фуад Гахраманлы, члены оппозиционного движения "NIDA" Илькин Рустамзаде, Гияс Ибрагимов и Байрам Мамедов, член оппозиционной партии "Мусават" Аликрам Хуршидов, родной брат главы пресс-службы ПНФА Натига Адилова - Мурад Адилов, главный редактор интернет-сайта Jam.az Фикрет Фарамазоглу, сын бывшего главы пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Эльдара Сабироглу - Руфат Сафаров и другие.

Помилование коснулось 14 иностранцев. Трое из них являются гражданами Грузии, по двое - из России и Нигерии, по одному - из Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.

 
 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал бывшего министра здравоохранения республики Али Инсанова, в список помилованных вошли более 400 человек, среди них...
 
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