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Экспертиза ДНК погибших в авиакатастрофе в Эфиопии займет до полугода

16.03.2019 17:14 — Разное | Интерфакс  
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Специалистам потребуется до шести месяцев для опознания жертв крушения самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на руководство авиакомпании Ethiopian Airlines.

По данным изданий, семьям погибших выдадут свидетельства о смерти их родственников через две недели, однако для получения результатов ДНК-экспертизы им придется ждать до полугода.

Французские специалисты продолжают изучение "черных ящиков" с борта разбившегося авиалайнера.

Ранее на этой неделе власти Эфиопии обратились к Франции с просьбой помочь им в расшифровке и изучении записей с бортовых самописцев, чтобы установить причины авиакатастрофы. Бортовые самописцы с потерпевшего крушение Boeing 737 MAX 8 были доставлены во Францию в минувший четверг.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

 
 
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Специалистам потребуется до шести месяцев для опознания жертв крушения самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на руководство...
 
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