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С 17 марта в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
С 17 марта в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом
В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 17 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 47 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 58 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек, ДТ — 1 рубль 58 копеек.
В «Белнефтехиме» пояснили, что с начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 8,8%. Розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2%.
Это четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
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Последний раз цена на топливо изменялась 10 марта: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.
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