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Молодежный парламент оnline: 160 юных депутатов Гродненщины провели виртуальное заседание

16.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Виртуальный диалог депутатов молодежного парламента состоялся в студии на базе ресурсного центра молодежных инициатив «Ступени» Гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи. Он был организован в рамках шестого школьного дня и посвящен 25-летию принятия Конституции Республики Беларусь.
 
– В саму студию ресурсного центра мы пригласили тридцать ребят – депутатов из Ленинского, Октябрьского и Гродненского районов, –пояснил Вадим Карп, куратор молодежного парламента при Гродненском областном Совете депутатов. – Всего в области насчитывается 160 депутатов 4-го созыва. Они будут работать над своими проектами и инициативами в течение двух лет. Депутатам важно услышать мнение своих сверстников по всей области по многим вопросам – это и развитие волонтерского движения, и профориентационная работа, и популяризация антинаркотического движения «Век».
 
Молодежный парламент оnline: 160 юных депутатов Гродненщины провели виртуальное заседание
В качестве спикеров на онлайн-заседании выступили Павел Варейко, начальник отдела организационного обеспечения судебной деятельности Гродненского областного суда, Татьяна Осмоловская, начальник отдела воспитательной и социальной работы главного управления образования Гродненского облисполкома, Анна Саросек, председатель Гродненского областного совета «Белорусская республиканская пионерская организация». 
 
Диана СОЛОВЕЙ, ученица 9 «Е» класса СШ№39 города Гродно, депутат 4-го созыва молодежного парламентапри Гродненском областном Совете депутатов и депутат районного Молодёжного парламента Октябрьского района города Гродно: 
 В своей школе я активный участник тимуровского движения, поэтому для меня очень важно развивать волонтерское движение не только в рамках класса, но и во всей школе. Мы вместе стараемся успеть все: навещаем ветеранов, проводим благотворительные акции, уделяем внимание благоустройству нашего района. Сегодняшний формат общения с другими ребятами мне очень понравился – радует, что тебя поддерживают столько единомышленников.
 
 
Молодежный парламент оnline: 160 юных депутатов Гродненщины провели виртуальное заседание
 

Кирилл Потачиц, ученик 10 класса Вертелишковской СШ, член совета молодежного парламента: 

– Являясь депутатом молодежного парламента, я сосредоточился на профориентации школьников. Вместе с одноклассниками мы проводили опрос среди 8-ых, 9-ых и 10-ых классов, и результаты показали, что 90% наших учеников не видят себя в какой-то определенной профессии. Поэтому мы проводим очень много мероприятий: различные викторины, флэшмобы и тестирования, – пытаемся разобраться в тонкостях каждой отдельно взятой профессии. 
 
Молодежный парламент оnline: 160 юных депутатов Гродненщины провели виртуальное заседание
 
В ходе заседания ребята послушали выступления спикеров, обсудили конституционные права и свободы гражданина Республики Беларусь, поделились тем, какие молодежные мероприятия прошли в День Конституции в каждом из районов. В конце встречи молодые парламентарии более подробно остановились на разработке организационного этапа акции «Миссия – жить!» антинаркотического движения «Век».
 
Такой формат сотрудничества всех членов молодежного парламента при Гродненском областном Совете депутатов стал пилотным. Подобные встречи инициативной молодежи будут проводиться и в будущем.  На следующей онлайн-конференции, в апреле, ребята обсудят свои проекты и возможности их реализации.
 
Молодежный парламент оnline: 160 юных депутатов Гродненщины провели виртуальное заседание
 
Фото автора
Юлия ТИМОЩУК
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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