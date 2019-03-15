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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете на ЧМ в Швеции. Онлайн гонки
Последней гонкой для мужской сборной Беларуси на чемпионате мира в Швеции будет эстафета.
Сборную Беларуси сегодня представят Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин.
Главные фавориты заявили следующие четверки:
Германия: Реес, Лессер, Пайффер, Долль.
Франция: Гигонна, Фийон Майе, Дестье, М. Фуркад.
Россия: Елисеев, Поршнев, Малышко, Логинов.
Австрия: Ляйтнер, Эдер, Ландертингер, Ю. Эберхард.
Норвегия: Биркеланд, Кристиансен, Т. Бё, Й. Бё.
Швеция: Линдстрем, Понсилуома, Нелин, Самуэльссон.
Чехия: Шлезингр, Моравец, Крупчик, Крчмар.
Италия: Хофер, Монтелло, Бормолини, Виндиш.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Последней гонкой для мужской сборной Беларуси на чемпионате мира в Швеции будет эстафета.
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