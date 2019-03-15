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Посмотрите, как выглядит дом Кэти Перри, который она продала за 9,4 млн долларов

16.03.2019 18:44 — Разное | Tut.by  
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Певица два с половиной года пыталась продать свой особняк на Маллхоланд-Драйв в Лос-Анджелесе. В марте покупатель, наконец-то нашелся — дом был продан за 9,4 млн долларов, пишет Variety.

Фото: Агентство недвижимости Ernie Carswell & Associates


Дом занимает площадь 700 квадратных метров, и продавался вместе с участком размером более 9 тысяч квадратных метров. На участке, помимо самого особняка, расположен двухэтажный гостевой дом, дом для охраны и тренажерный зал, совмещенный со спа-салоном, а также большой бассейн и гараж.
























Интерьер дома выполнен в испанском стиле. Он остался от предыдущего владельца, у которого Кэти Перри приобрела его в 2013 году.

Фото: Агентство недвижимости Ernie Carswell & Associates




































Покупателем особняка стал известный ресторатор Майкл Чоу. Он отдал за него 9,4 млн долларов.


Однако Кэти Перри не покинет Маллхоланд-Драйв — у нее есть еще один дом по соседству, а также еще два дома в Беверли-Хиллз.

 
 
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На участке, помимо самого особняка, расположен двухэтажный гостевой дом, дом для охраны и тренажерный зал, совмещенный со спа-салоном, а также большой бассейн и...
 
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