Посмотрите, как выглядит дом Кэти Перри, который она продала за 9,4 млн долларов

Певица два с половиной года пыталась продать свой особняк на Маллхоланд-Драйв в Лос-Анджелесе. В марте покупатель, наконец-то нашелся — дом был продан за 9,4 млн долларов, пишет Variety .

Фото : Агентство недвижимости Ernie Carswell & Associates





Дом занимает площадь 700 квадратных метров, и продавался вместе с участком размером более 9 тысяч квадратных метров. На участке, помимо самого особняка, расположен двухэтажный гостевой дом, дом для охраны и тренажерный зал, совмещенный со спа-салоном, а также большой бассейн и гараж.















































Интерьер дома выполнен в испанском стиле. Он остался от предыдущего владельца, у которого Кэти Перри приобрела его в 2013 году.

Интерьер дома выполнен в испанском стиле. Он остался от предыдущего владельца, у которого Кэти Перри приобрела его в 2013 году.



Фото: Агентство недвижимости Ernie Carswell & Associates











































































Покупателем особняка стал известный ресторатор Майкл Чоу. Он отдал за него 9,4 млн долларов.





Однако Кэти Перри не покинет Маллхоланд-Драйв — у нее есть еще один дом по соседству, а также еще два дома в Беверли-Хиллз.