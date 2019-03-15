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В Минском суворовском училище прошел День открытых дверей
Новости Беларуси. 16 марта в Минском суворовском училище прошел День открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будущим абитуриентам и их родителям показали условия, в которых воспитанники живут и обучаются. Ведь многие из тех, кто пришел сегодня в гости, планируют связать свою жизнь с военной профессией. Правда, покоряется мечта не каждому: конкурс на поступление в училище традиционно высок.
Прежде чем попасть сюда, мальчишки проходят строгий отбор: проверяется их состояние здоровья, проводится психологическое тестирование, оценивается физическая подготовка и результаты в учебе.
Дмитрий Володько:
Артем Басалыга, выпускник Минского суворовского военного училища (2011 г.):
За всю историю училища, школу жизни здесь прошли тысячи курсантов. Как показывает практика, после выпуска большинство ребят связывают свою жизнь со службой в Вооруженных Силах.
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Новости Беларуси. 16 марта в Минском суворовском училище прошел День открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будущим абитуриентам и их...
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