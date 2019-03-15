«Ми-ми-Мишина». Софья Самодурова показала новое фото за пару дней до старта ЧМ в Японии

Новости России. Чемпионка Европы Софья Самодурова за несколько дней до старта чемпионата мира показала новое фото.

Снимок был опубликован в соцсетях спортсменки. На нем она в красном худи.

Софья Самодурова:

Мой лучший друг сказал, что ему нравится это фото. Теперь хочу узнать ваше мнение...

Что публикует в соцсетях Софья Самодурова ( здесь подробнее ).

Софье – 16 лет. Она тренируется у Алексея Мишина .



Фото: instagram.com/sofia_samodurova

Подписчики оценили снимок и пожелали удачи на предстоящем турнире. Ты здесь не только милая, а еще и «ми-ми-Мишина», – именно так обыграли имя тренера в комментариях.

Софья Самодурова – одна из трех фигуристок, которые вошли в основной состав сборной России на соревновании. Кроме нее на лед выйдут Евгения Медведева и Алина Загитова.

Еще одна подопечная легендарного тренера Елизавета Туктамышева в финальную заявку на чемпионат не попала.

Турнир пройдет в Японии с 18 по 24 марта.