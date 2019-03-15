ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ми-ми-Мишина». Софья Самодурова показала новое фото за пару дней до старта ЧМ в Японии

16.03.2019 18:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Чемпионка Европы Софья Самодурова за несколько дней до старта чемпионата мира показала новое фото.  

Снимок был опубликован в соцсетях спортсменки. На нем она в красном худи.  

Софья Самодурова:
Мой лучший друг сказал, что ему нравится это фото. Теперь хочу узнать ваше мнение...  

Что публикует в соцсетях Софья Самодурова (здесь подробнее).  

Софье – 16 лет. Она тренируется у Алексея Мишина.  

«Ми-ми-Мишина». Софья Самодурова показала новое фото за пару дней до старта ЧМ в Японии
Фото: instagram.com/sofia_samodurova

Подписчики оценили снимок и пожелали удачи на предстоящем турнире. Ты здесь не только милая, а еще и «ми-ми-Мишина», – именно так обыграли имя тренера в комментариях.  

Софья Самодурова – одна из трех фигуристок, которые вошли в основной состав сборной России на соревновании. Кроме нее на лед выйдут Евгения Медведева и Алина Загитова.  

Еще одна подопечная легендарного тренера Елизавета Туктамышева в финальную заявку на чемпионат не попала.  

Турнир пройдет в Японии с 18 по 24 марта.  

Загитова и Медведева – черепашки-ниндзя. Вы видели мемы о российских фигуристках и ЧМ? (смотрите здесь)  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Чемпионка Европы Софья Самодурова за несколько дней до старта чемпионата мира показала новое фото.   Снимок был опубликован в соцсетях...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Азербайджана помиловал экс-министра здравоохранения, всего указом помилованы более 400 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика