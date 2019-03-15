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«Ми-ми-Мишина». Софья Самодурова показала новое фото за пару дней до старта ЧМ в Японии
Новости России. Чемпионка Европы Софья Самодурова за несколько дней до старта чемпионата мира показала новое фото.
Снимок был опубликован в соцсетях спортсменки. На нем она в красном худи.
Софья Самодурова:
Софье – 16 лет. Она тренируется у
Подписчики оценили снимок и пожелали удачи на предстоящем турнире. Ты здесь не только милая, а еще и «ми-ми-Мишина», – именно так обыграли имя тренера в комментариях.
Софья Самодурова – одна из трех фигуристок, которые вошли в основной состав сборной России на соревновании. Кроме нее на лед выйдут Евгения Медведева и Алина Загитова.
Еще одна подопечная легендарного тренера Елизавета Туктамышева в финальную заявку на чемпионат не попала.
Турнир пройдет в Японии с 18 по 24 марта.
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Новости России. Чемпионка Европы Софья Самодурова за несколько дней до старта чемпионата мира показала новое фото. Снимок был опубликован в соцсетях...
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