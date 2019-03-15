Песенка эта – твой друг и попутчик

Два раза в неделю в городском Доме культуры собираются ветераны, которые не представляют свою жизнь без песни. Здесь разучивают песни, делятся новостями, поздравляют с днем рождения и, конечно, готовятся к выступлениям.

Народный хор «Вдохновение» объединил активных и творческих людей, которые молоды душой. Возраст артистов от 57 до 87 лет. Некоторые участники хора выступают на сцене более тридцати лет. Несомненно, «Вдохновение» помогает быть в тонусе. По мнению врачей, пение – это лекарство от многих болезней. Голос – идеальный инструмент борьбы со стрессом и гармонизации всех систем организма.

Когда я впервые услышала выступление хора, меня поразили красивые голоса и чистота исполнения. История коллектива началась в 1984 году. Была создана вокальная группа под руководством Дмитрия Дудинского. Хоровой коллектив появился в 1985 году. Руководитель Елена Нестер осуществила переход на трехголосное пение. Владимир Ковальчук был художественным руководителем с 1989 по 2005 годы. В это время хор активно выступал с концертами и получил звание «народный».

Сейчас хором «Вдохновение» руководит Вера Гаркавик.

«Трудно работать с таким возрастом?» - спрашиваю у неё.

Вера Ивановна отвечает: «Мне нравится. Это талантливые, добросовестные и ответственные люди».

Ветераны активно участвуют в городских мероприятиях, выступают по району для инвалидов, для пожилых людей, в санаториях. С 1984 года коллектив ежегодно принимает участие в фестивале «Не стареют душой ветераны», на котором получает дипломы и почётные грамоты.

17 марта в ГДК состоится областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов. Приглашаю на концерт и желаю вдохновения нашему хору «Вдохновение»!

Татьяна Соколова





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