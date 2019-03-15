На стройке в Минске нашли стокилограммовую авиабомбу

На стройке в Минске обнаружили стокилограммовую авиабомбу советского производства, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА «Новости» .

На место прибыли специалисты оперативных служб и саперы. Они оцепили район и эвакуировали строителей.

«Саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск МВД установила, что это фугасная авиационная бомба советского производства калибром 100 кг со взрывателем ФАБ-100», – рассказали в пресс-службе МВД.

Авиабомбу в сопровождении экипажа ГАИ увезли за пределы Минска на подрывную площадку.