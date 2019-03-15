«СОЛИГОРСК — МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Поставляя свою продукцию в 140 стран мира, мы способствуем получению богатых урожаев и помогаем странам быть более гостеприимными — за щедрым столом принимать гостей. Радушие нашего города смогут почувствовать и белорусы, и многочисленные иностранные туристы, посещающие страну. Цель проекта — раскрыть туристический потенциал города, а продукцию, выпускаемую предприятиями Солигорска, заявить в качестве модного, востребованного и желанного презента из шахтёрской столицы.

В рамках проекта будет выпущена линейка продуктов питания, напитков, а также актуальной коллекции одежды и аксессуаров. Все продукты, выпускаемые под маркой «Soligorsk» — это товары, соответствующие высоким стандартам качества и надежности. Для создания коллекции одежды привлечены перспективные белорусские дизайнеры. Приоткрывая завесу тайны, можно сказать, что особое внимание в продуктах питания будет уделено соли, её необычным сочетаниям и свойствам. В дальнейшем продукция под брендом «Soligorsk» будет продаваться не только в Солигорске, но и в торговой сети Минска и других крупных городов.



СПРАВКА: Для проекта создан графический знак, который совсем скоро станет главным символом гостеприимства и высококачественных продуктов. Основа графического знака — рукописное каллиграфическое начертание, объединяющее в себе наши мощь и дружелюбие, сильный характер шрифта и мягкие линии, а также 60-летнюю историю города, возведенного трудолюбивыми жителями.



Знак стремится к вершине гор, что отражает динамику роста и развития Солигорска как молодого и перспективного региона страны. Дополняет знак слоган, содержащий дату основания города и текстовый блок «месторождение гостеприимства» — будущее позиционирование региона для жителей страны и туристов.

