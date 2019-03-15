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«СОЛИГОРСК — МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГОСТЕПРИИМСТВА»

16.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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7 марта 2019 15:57 2139

«СОЛИГОРСК — МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: kali.by

Под таким названием ОАО «Беларуськалий» открывает масштабный проект по развитию туристического потенциала города Солигорска. Ознакомиться с первыми его результатами белорусы и гости страны смогут во время II Европейских игр.

«СОЛИГОРСК — МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Поставляя свою продукцию в 140 стран мира, мы способствуем получению богатых урожаев и помогаем странам быть более гостеприимными — за щедрым столом принимать гостей. Радушие нашего города смогут почувствовать и белорусы, и многочисленные иностранные туристы, посещающие страну.

Цель проекта — раскрыть туристический потенциал города, а продукцию, выпускаемую предприятиями Солигорска, заявить в качестве модного, востребованного и желанного презента из шахтёрской столицы.

«СОЛИГОРСК — МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГОСТЕПРИИМСТВА»

В рамках проекта будет выпущена линейка продуктов питания, напитков, а также актуальной коллекции одежды и аксессуаров. Все продукты, выпускаемые под маркой «Soligorsk» — это товары, соответствующие высоким стандартам качества и надежности. Для создания коллекции одежды привлечены перспективные белорусские дизайнеры. Приоткрывая завесу тайны, можно сказать, что особое внимание в продуктах питания будет уделено соли, её необычным сочетаниям и свойствам. В дальнейшем продукция под брендом «Soligorsk» будет продаваться не только в Солигорске, но и в торговой сети Минска и других крупных городов.

СПРАВКА: Для проекта создан графический знак, который совсем скоро станет главным символом гостеприимства и высококачественных продуктов. Основа графического знака — рукописное каллиграфическое начертание, объединяющее в себе наши мощь и дружелюбие, сильный характер шрифта и мягкие линии, а также 60-летнюю историю города, возведенного трудолюбивыми жителями.

Знак стремится к вершине гор, что отражает динамику роста и развития Солигорска как молодого и перспективного региона страны. Дополняет знак слоган, содержащий дату основания города и текстовый блок «месторождение гостеприимства» — будущее позиционирование региона для жителей страны и туристов.

«СОЛИГОРСК — МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Мы, гостеприимные солигорчане, с открытым сердцем и искренностью принимаем у себя гостей и желаем привнести в каждый дом, в каждую семью частичку нашего радушия! Объединённые под брендом торговой марки «Soligorsk», организации и предприятия сферы торговли и услуг развивают потенциал нашего города. Таким образом, мы можем гордиться успехами солигорчан, а значит, вместе создавать историю месторождения гостеприимства. 

ИСТОЧНИК: kali.by

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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7 марта 2019 15:57 2139 «СОЛИГОРСК — МЕСТОРОЖДЕНИЕ ГОСТЕПРИИМСТВА» ...
 
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