Спикер парламента Чечни объявил кровную месть блогеру

Фото: wikipedia.org/Автор: Бециев Муслим





Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил «кровную месть» покинувшему Россию блогеру Тумсо Абдурахманову, который назвал отца Рамзана Кадырова «никем» и «предателем чеченского народа».





Оригинал заявления Магомеда Даудова в Инстаграме был удален, но копию его записи Тумсо Абдурахманов опубликовал на своей странице в Telegram.





В пресс-службе главы Чечни Рамзана Кадырова заявили, что переводчик намеренно исказил слова Магомеда Даудова. Тот якобы не говорил про «кровную месть», а заявил, что призовет блогера к ответу за клевету в адрес Ахмата Кадырова.





radiopolsha.pl со ссылкой на svoboda.org/aj Напомним, чеченский блогер Тумсо Абдурахманов бежал в Польшу, чтобы избежать мести главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, пишетсо ссылкой на svoboda.org/aj



