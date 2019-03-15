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Спикер парламента Чечни объявил кровную месть блогеру
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил «кровную месть» покинувшему Россию блогеру Тумсо Абдурахманову.
Фото: wikipedia.org/Автор: Бециев Муслим
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил «кровную месть» покинувшему Россию блогеру Тумсо Абдурахманову, который назвал отца Рамзана Кадырова «никем» и «предателем чеченского народа».
Оригинал заявления Магомеда Даудова в Инстаграме был удален, но копию его записи Тумсо Абдурахманов опубликовал на своей странице в Telegram.
В пресс-службе главы Чечни Рамзана Кадырова заявили, что переводчик намеренно исказил слова Магомеда Даудова. Тот якобы не говорил про «кровную месть», а заявил, что призовет блогера к ответу за клевету в адрес Ахмата Кадырова.
Напомним, чеченский блогер Тумсо Абдурахманов бежал в Польшу, чтобы избежать мести главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, пишет
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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил «кровную месть» покинувшему Россию блогеру Тумсо Абдурахманову.
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