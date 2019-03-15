ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спикер парламента Чечни объявил кровную месть блогеру

16.03.2019 19:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил «кровную месть» покинувшему Россию блогеру Тумсо Абдурахманову.

Фото: wikipedia.org/Автор: Бециев Муслим 

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил «кровную месть» покинувшему Россию блогеру Тумсо Абдурахманову, который назвал отца Рамзана Кадырова «никем» и «предателем чеченского народа».

Оригинал заявления Магомеда Даудова в Инстаграме был удален, но копию его записи Тумсо Абдурахманов опубликовал на своей странице в Telegram.

В пресс-службе главы Чечни Рамзана Кадырова заявили, что переводчик намеренно исказил слова Магомеда Даудова. Тот якобы не говорил про «кровную месть», а заявил, что призовет блогера к ответу за клевету в адрес Ахмата Кадырова.

Напомним, чеченский блогер Тумсо Абдурахманов бежал в Польшу, чтобы избежать мести главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, пишет radiopolsha.pl со ссылкой на svoboda.org/aj


 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил «кровную месть» покинувшему Россию блогеру Тумсо Абдурахманову.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство решило, кто пошьет форму для спортсменов на Евроигры-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика