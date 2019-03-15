Правительство решило, кто пошьет форму для спортсменов на Евроигры-2019

Правительство постановлением №160 от 14 марта предоставило Минспорта право закупить с применением процедуры из одного источника одежду для членов спортивной делегации Беларуси на Евроиграх-2019. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.





Так, костюмы спортсменам продаст «Главное хозяйственное управления» УД президента, рубашки, блузки, галстуки и платки — дзержинская фабрика «Элиз», обувь — холдинг «Марко», носки — «Конте Спа», сумки и ремни — «Галантэя», зонты — ЗАО «Империя дождя». Дизайн формы разработан студией моды Юлии Латушкиной.





Форму для Евроигр президенту представили в октябре прошлого года. Тогда Александр Лукашенко нашел ее недостаточно яркой.



