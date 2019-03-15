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Правительство решило, кто пошьет форму для спортсменов на Евроигры-2019

16.03.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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Она будет закуплена из одного источника.

Правительство постановлением №160 от 14 марта предоставило Минспорта право закупить с применением процедуры из одного источника одежду для членов спортивной делегации Беларуси на Евроиграх-2019. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Так, костюмы спортсменам продаст «Главное хозяйственное управления» УД президента, рубашки, блузки, галстуки и платки — дзержинская фабрика «Элиз», обувь — холдинг «Марко», носки — «Конте Спа», сумки и ремни — «Галантэя», зонты — ЗАО «Империя дождя». Дизайн формы разработан студией моды Юлии Латушкиной.

Форму для Евроигр президенту представили в октябре прошлого года. Тогда Александр Лукашенко нашел ее недостаточно яркой.


 
 
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