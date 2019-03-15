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Уроженка Беларуси рассказала CNN, как поняла ценность родного языка

16.03.2019 18:45 — Разное | Партизан  
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CNN опубликовал статью писательницы мексиканского происхождения Рейны Гранде.


Слово «спасибо» на разных языках мира. Фото: vybratpravilno.ru

В ней она поведала, как в детстве после переезда в США была вынуждена отказаться от родного испанского, а спустя годы снова открыла для себя его ценность, пишет belmir.by

Телеканал попросил читателей поделиться своими историями на эту же тему. И получил большое количество откликов. Среди них оказалось и письмо от уроженки Беларуси Надежды Аяла, которая живет сейчас в Сан-Антонио, штат Техас.

Она написала, что весной 1990 года вместе с семьей эмигрировала из страны бывшего Советского Союза, которая теперь носит название Беларусь.

«Одна из вещей, которые запомнились больше всего, – перевод для моих родителей и разочарование, когда они не понимали что-то простое. В те юные годы я хотела, чтобы они все понимали и не нуждались в переводе своих детей», – сказано в письме.

По словам Надежды, лишь в 20-летнем возрасте, приехав спустя 18 лет в страну, где родилась, она по-настоящему оценила способность общаться с бабушкой и другими родственниками в Беларуси.

«В тот момент я пообещала себе, что мои дети освоят родной язык, которому мои родители обучили меня, а также культуру, которая у них в крови», – рассказала автор письма.


 
 
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CNN опубликовал статью писательницы мексиканского происхождения Рейны Гранде.
 
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