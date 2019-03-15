Уроженка Беларуси рассказала CNN, как поняла ценность родного языка





Слово «спасибо» на разных языках мира. Фото: vybratpravilno.ru





пишет belmir.by В ней она поведала, как в детстве после переезда в США была вынуждена отказаться от родного испанского, а спустя годы снова открыла для себя его ценность,belmir.by





Телеканал попросил читателей поделиться своими историями на эту же тему. И получил большое количество откликов. Среди них оказалось и письмо от уроженки Беларуси Надежды Аяла, которая живет сейчас в Сан-Антонио, штат Техас.





Она написала, что весной 1990 года вместе с семьей эмигрировала из страны бывшего Советского Союза, которая теперь носит название Беларусь.





«Одна из вещей, которые запомнились больше всего, – перевод для моих родителей и разочарование, когда они не понимали что-то простое. В те юные годы я хотела, чтобы они все понимали и не нуждались в переводе своих детей», – сказано в письме.





По словам Надежды, лишь в 20-летнем возрасте, приехав спустя 18 лет в страну, где родилась, она по-настоящему оценила способность общаться с бабушкой и другими родственниками в Беларуси.





«В тот момент я пообещала себе, что мои дети освоят родной язык, которому мои родители обучили меня, а также культуру, которая у них в крови», – рассказала автор письма.



