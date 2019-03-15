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Конец легенде? Белорусские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на ЧМ в Швеции

16.03.2019 18:10 — Разное | Партизан  
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Золото взяла Норвегия.


Фото: Дарья Бурякина


Белорусские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Эстафета для нашей команды началась крайне неудачно. Динара Алимбекова пробежала штрафной круг на первой же стрельбе и завершила свой этап только 22-й.

Далее белоруски начали постепенно подниматься. Ирина Кручинкина использовала всего один дополнительный патрон и завершила свой этап 15-й. Елена Кручинкина с двумя доппатронами в пассиве вывела сборную на 12-ю позицию, а Ирина Кривко, также промахнувшись дважды, отыграла еще одно место.

Победу же одержала команда Норвегии (Сулемдал, Тандреволд, Экхофф, Олсбю-Ройзелан), которая вырвала на последней стрельбе победу у Швеции (Перссон, Брурссон, Магнуссон, Оберг) из-за долгой работы на рубеже Ханны Оберг.

Бронзу с преимуществом в 0,5 секунды над Германией завоевала команда Украины (Меркушина, Вита Семеренко, Джима, Вал. Семеренко).


 
 
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