Конец легенде? Белорусские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на ЧМ в Швеции





Фото: Дарья Бурякина



Белорусские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Эстафета для нашей команды началась крайне неудачно. Динара Алимбекова пробежала штрафной круг на первой же стрельбе и завершила свой этап только 22-й.





Далее белоруски начали постепенно подниматься. Ирина Кручинкина использовала всего один дополнительный патрон и завершила свой этап 15-й. Елена Кручинкина с двумя доппатронами в пассиве вывела сборную на 12-ю позицию, а Ирина Кривко, также промахнувшись дважды, отыграла еще одно место.





Победу же одержала команда Норвегии (Сулемдал, Тандреволд, Экхофф, Олсбю-Ройзелан), которая вырвала на последней стрельбе победу у Швеции (Перссон, Брурссон, Магнуссон, Оберг) из-за долгой работы на рубеже Ханны Оберг.





Бронзу с преимуществом в 0,5 секунды над Германией завоевала команда Украины (Меркушина, Вита Семеренко, Джима, Вал. Семеренко).



