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Цены топлива на АЗС Беларуси с 17 марта вырастут на копейку
В Беларуси с 17 марта на 1 копейку увеличиваются розничные цены на АЗС, сообщили в пресс-службе Белнефтехима.
Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,47, АИ-95-К5-Евро – Br1,58, АИ-98-К5-Евро – Br1,79, ДТ – Br1,58.
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В Беларуси с 17 марта на 1 копейку увеличиваются розничные цены на АЗС, сообщили в пресс-службе Белнефтехима. Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,47,...
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