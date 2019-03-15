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Цены топлива на АЗС Беларуси с 17 марта вырастут на копейку

16.03.2019 18:07 — Разное | Интерфакс  
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В  Беларуси с 17 марта на 1 копейку увеличиваются розничные цены на АЗС, сообщили в пресс-службе Белнефтехима.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,47, АИ-95-К5-Евро – Br1,58, АИ-98-К5-Евро – Br1,79, ДТ – Br1,58.

 
 
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В  Беларуси с 17 марта на 1 копейку увеличиваются розничные цены на АЗС, сообщили в пресс-службе Белнефтехима. Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,47,...
 
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