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МВД задержало группу страховых мошенников в Минске

16.03.2019 19:57 — Разное | Партизан  
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Ее лидер «отметился» не в одном преступлении.


Фото предоставлено МВД.

Трое мужчин и женщина хотели путем обмана получить страховую выплату. Как сообщает пресс-служба МВД, подозреваемые инсценировали ДТП, чтобы получить по страховке около 9,5 тысяч рублей.
 
В июне 2018 года в минске 41-летний уроженец Чечни обратился в страховую компанию и заявил о ДТП, чтобы получить компенсацию за повреждение авто.

Однако авария на проспекте Рокоссовского с участием нескольких машин оказалась имитацией.

– Накануне иностранец умышленно поцарапал кузов и разбил фонари в своем «Lexus». С помощью своих знакомых (18-летнего чеченца, 30-летнего минчанина и 34-летней минчанки) он расставил на проезжей части транспортные средства подобно реальному ДТП и вызвал ГАИ. После документального оформления повреждений от имитированной аварии мошенник попытался получить за это выплату в страховой компании, – рассказали в 10-м управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД (по Минской области).

Замысел  мошенников раскрыли оперативники, которые проверяли приехавших в Беларусь иностранцев на причастность к противоправной деятельности. Выяснилось, что такую схему заработка они собирались сделать постоянной.

Троих подозреваемых задержали в Минске в марте. А 41-летний организатор преступления к этому времени уже сидел в одном из российских СИЗО по обвинению в грабеже (он открыто угнал автомобиль). В отношении криминальной четверки возбуждено уголовное дело за мошенничество, следователи проверяют, не причастны ли они к другим преступлениям.


 
Теги: Минск
 
 
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Ее лидер «отметился» не в одном преступлении.
 
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