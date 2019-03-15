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Интервью Павла Никулина за три часа до задержания

16.03.2019 19:33 — Разное | Партизан  
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За три часа до задержания Павел Никулин дал интервью журналисту Еврорадио Змитру Лукашуку.


Павел Никулин / Радио "Свобода"

Днем 16 марта минска милиция задержала главного редактора российского альманаха moloko plus Павла Никулина. По состоянию на 18:40 он находится в РУВД Советского района Минска, там сообщили, что "проводится разбирательство". Вместе с Павлом в милицию забрали все экземпляры альманаха, которые он привез с собой.

На данный момент вышло три номера "Молока" — "Терроризм", "Наркотики" и "Революция". Сейчас редакция работает над четвертым номером — "Патриархат". Нам пока остается только догадываться, что из этого не понравилось белорусскому МВД.

Он рассказывал о резиновых законах, манипуляции сознанием, разрушении удобного консенсуса, навязанного обществу и медиа идеологами. И о многом другом:

 
Теги: Минск
 
 
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За три часа до задержания Павел Никулин дал интервью журналисту Еврорадио Змитру Лукашуку.
 
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