Интервью Павла Никулина за три часа до задержания





Павел Никулин / Радио "Свобода"





Днем 16 марта минска милиция задержала главного редактора российского альманаха moloko plus Павла Никулина. По состоянию на 18:40 он находится в РУВД Советского района Минска, там сообщили, что "проводится разбирательство". Вместе с Павлом в милицию забрали все экземпляры альманаха, которые он привез с собой.





На данный момент вышло три номера "Молока" — "Терроризм", "Наркотики" и "Революция". Сейчас редакция работает над четвертым номером — "Патриархат". Нам пока остается только догадываться, что из этого не понравилось белорусскому МВД.





Он рассказывал о резиновых законах, манипуляции сознанием, разрушении удобного консенсуса, навязанного обществу и медиа идеологами. И о многом другом: