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Интервью Павла Никулина за три часа до задержания
За три часа до задержания Павел Никулин дал
Павел Никулин / Радио "Свобода"
Днем 16 марта минска милиция задержала главного редактора российского альманаха moloko plus Павла Никулина. По состоянию на 18:40 он находится в РУВД Советского района Минска, там сообщили, что "проводится разбирательство". Вместе с Павлом в милицию забрали все экземпляры альманаха, которые он привез с собой.
На данный момент вышло три номера "Молока" — "Терроризм", "Наркотики" и "Революция". Сейчас редакция работает над четвертым номером — "Патриархат". Нам пока остается только догадываться, что из этого не понравилось белорусскому МВД.
Он рассказывал о резиновых законах, манипуляции сознанием, разрушении удобного консенсуса, навязанного обществу и медиа идеологами. И о многом другом:
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За три часа до задержания Павел Никулин дал интервью журналисту Еврорадио Змитру Лукашуку.
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