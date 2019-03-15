Дорожные разборы. Помеха справа, указатель поворота на главной и конструктивные особенности перекрёстков

SlutskGorod публикует первое видео проекта «Дорожные разборы». Идея заключается в том, чтобы проехать с водителем разные улицы и перекрёстки, параллельно обсудив текущие проблемы на дорогах, Правила движения и негласные водительские договорённости.

Участник беседы — случчанин Руслан с 33-летним опытом вождения, сегодня он передвигается на 122-сильном автомобиле Lada Vesta 2018 года выпуска. На этой лошадке мы и отправились покорять городские дороги.

Автомобилист отмечает, что не претендует на истину в последней инстанции, но готов поделиться своими наблюдениями и обсудить наболевшее. При этом, если кто-то не согласен с водителем или ведущим, мы будем рады почитать ваши комментарии и здоровую критику.

В этом выпуске: проблема поворота налево и направо, когда машина «упирается» в пешеходный переход, обзор ситуаций с включением указателя поворота, доступное объяснение «помехи справа» и другие «плюшки».

Если вы хотите принять участие в проекте, поделиться опытом или рассказать о своём видении дорожных ситуаций, пишите на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или на Viber/Telegram +375(29)125-66-96.

Будем рады пообщаться как с опытными водителями, так и с новичками!

Slutsk-Gorod.by