Спорт для Владислава Шапеля из Обидовичского УПК давно стал образом жизни

Быстрее, выше, сильнее! Перевод девиза Олимпийских игр знаком едва ли не каждому. В отличие от оригинала. На латыни его не каждый взрослый озвучит. Владислав Шапель из Обидовичского УПК его произносит, ни на секунду не задумываясь: «Citius, Altius, Fortius!»Слоган знаменитого спортивного движения успешно сопровождает одиннадцатиклассника всю его сознательную жизнь.











Высокий, подтянутый, «жилистый». Симпатичный парень со скромной улыбкой переминается с ноги на ногу. Словно не может устоять на месте, торопится куда-то. Наверное, активный образ жизни сказывается. Привык Владислав всегда быть в движении. А еще — побеждать.А успехи у парня есть! Из недавних — первое место на районной олимпиаде по предмету«Физическая культура и здоровье». Оно стало путевкой на область. А там — Диплом II степени. У Влада пятое место, и по рейтингу он автоматически попадает на заключительный, четвертый этап республиканской олимпиады.

Проверить свои силы по предмету Владиславу предложил учитель физической культуры Владимир Позняков. Такая олимпиада – мероприятие новое. Стартовало оно лишь в нынешнем учебном году. В этом-то и была сложность. Все участники — «первооткрыватели», здесь по «проторенной дорожке» не пойдешь.

— Я сразу сказал: или подходишь к подготовке со всей ответственностью, или даже заявляться не будем, — вспоминает педагог. Так он, наставник со стажем, воспитывает в своих подопечных волю к победе.

Одиннадцатиклассник, конечно, выбрал первое. Да и как иначе? Подвести учителя, с которым в единой связке с пятого класса? Такого Владислав не мог себе позволить.

Готовились усердно. Самой сложной оказалась теория. 50 вопросов на всяческие темы, начиная с истории развития Олимпийских игр и заканчивая знаниями по здоровому образу жизни. Плюс элементы и правила таких игр, как футбол, волейбол, гандбол, баскетбол… От большого объема информации просто рябило в глазах. Но, по словам юного спортсмена, постигать новое было интересно. Например, в одном из заданий требовалось назвать последовательность цветов колец в символе все тех же Олимпийских игр, и также обозначение каждого из них.

«Отстрелявшись» на теоретической части, Влад показал отличные практические результаты.Уровню его физической подготовленности остается только по-доброму позавидовать. Сами судите! Прыжок с места на расстоянии трех метров, наклоны на «отлично» благодаря гибкости, 19 подтягиваний за раз. Прибавьте сюда еще и неплохое время на водной дорожке и отличную демонстрацию на время элементов спортивных игр.

Казалось бы, разве реально настолько преуспеть в спорте? Ведь возможности у сельской школы более чем скромные. Желание добиться результатов – это «львиная» доля успеха. Плюс поддержка заботливого учителя Владимира Семеновича.

Спортзал в Поляниновичах, бассейн в Быхове. Именно по такому маршруту постоянно курсировали педагог и его ученик. Причем первый не считался ни с личным временем, ни со средствами.

Спорт давно стал для Владислава образом жизни. Он им занимается с детства. Из любимых видов – легкая атлетика. Хотя в последнее время вкусы не то чтобы поменялись, скорее, расширились.

Спортивный зал в Обидовичской школе совсем небольшой по площадь, да и оснащение его сверхсовеременным не назовешь. Теннисный стол, мишени для стрельбы из пневматической винтовки, шведская лестница, турник и несколько «силовых» тренажеров. Но даже такая скромная укомплектованность встречается на «ура». Ведь, чтобы «потягать железо», ехать никуда не нужно. Все необходимое есть под рукой, здесь же, в школе. Постоянные посетители в тренажерном зале есть всегда. В их числе – Влад Шапель.

Для поддержания хорошей физической формы одиннадцатиклассник наведывается сюда четко по графику, через день.

— Я не знаю, как он учиться успевает, — недоумевает физрук, глядя на своего воспитанника. – Мы же постоянно в разъездах…

В подтверждение своим словам Владимир Позняков протягивает календарь. Половина чисел января и февраля обведено в кружки. Так отмечаются дни спортивных состязаний, в которых принимает участие Влад.

Как ни странно, но «спортивно-кочевой» образ жизни на успеваемости парня не сказывается. Средний балл – 8,8. Тоже достойный результат!

Какие бы соревнования не проходили в районе, Влад практически везде — на передовой. Демонстрирует лучшие результаты. Вот и сейчас ему выпадает возможность доказать: упорством, целеустремленностью, трудолюбием можно добиться больших результатов.

Все это будет уже в ближайшее время – буквально на следующей неделе юный спортсмен из деревни отправится на сборы, где будет усиленно тренироваться перед четвертым этапом республиканской олимпиады. Оттачивать все то, чему уже научился благодаря Владимиру Познякову, чтобы стать еще быстрее, выше и сильнее.

Алеся МУХАЧЕВА.