ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Киеве +15, в Москве +3. Погода в Европе до 24 марта

16.03.2019 20:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Париж в начале недели встретит пасмурной и ветреной погодой. Столбик термометра покажет +10, возможен кратковременный дождь, рассказали в программе «Плюс-минус»В Вене на градус прохладнее. По-настоящему мартовское тепло накроет Рим: +15 и южный ветер. На три градуса прохладнее в Мадриде, переменная облачность и без осадков.

В Киеве +15, в Москве +3. Погода в Европе до 24 марта

Собираясь в Софию, прихватите ветровку – столица Болгарии порадует вполне себе комфортной погодой – там +18. Тот же климатический расклад в Афинах. В Анкаре синоптики обещают на три градуса прохладнее, зато ясную и без осадков погоду.

В Киеве +15, в Москве +3. Погода в Европе до 24 марта

Весна в Прибалтике, как женщина – долго собирается. В Риге в начале недели столбик термометра не поднимется выше +6, кратковременный дождь и порывистый ветер. На 2 градуса теплее в Вильнюсе – там переменная облачность и без осадков. Немного теплее у поляков – в Варшаве будет +9.

В Киеве +15, в Москве +3. Погода в Европе до 24 марта

В Москве в начале недели погода будет, мягко говоря, осенней – облачно и +3. В Киеве, напротив, весна в разгаре – там +15.

Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Париж в начале недели встретит пасмурной и ветреной погодой. Столбик термометра покажет +10, возможен кратковременный дождь, рассказали в программе «Плюс-минус». В...
 
Новости дня
Новости разные
 
На прямую субботнюю линию к заместителю председателя облисполкома Виктору Лисковичу поступило более 40 обращений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика