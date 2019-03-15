ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

16.03.2019 20:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Хозяйка села. Именно в такой номинации героиня следующего нашего сюжета одержала победу в конкурсе «Женщина года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

Она руководит крупным животноводческим комплексом в Гродненском районе, знает, как мотивировать подчиненных, повысить удои, быть шеф-поваром на кухне и при этом остаться стильной женщиной и заботливой мамой. Формула успеха – в репортаже Галины Буро.

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

Наталья Руселевич строго следит за соблюдением технологий на ферме. В 7, а то и в 6 утра, каждый день полный обход животноводческого комплекса почти на 1700 голов. Каждую из своих коров она узнает, как в песне, из тысячи.

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

Любовь к рогатым у нее с детства – еще маленькой девочкой бегала на ферму помогать маме-доярке. Поэтому, когда пришло время определиться с профессией, сомнений не было: только животноводство.

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

Наталья Руселевич, начальник животноводческого комплекса «Ликовка»:
Вообще-то я никогда не любила вот этих шумных больших городов, мне всегда хотелось жить в деревне, где все друг друга знают, все друг с другом здороваются.

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

От зоотехника до начальника животноводческого комплекса «Ликовка». С ее легкой женской руки эта ферма приумножила удои, и не раз становилась лучшей в области.

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

Владимир Махомет, главный ветеринарный врач производственного кооператива имени В.И. Кремко:
Сколотила дружную компанию, команду рабочую, которая добивается высоких показателей в производстве, в привесах. Является человеком слова и хорошим специалистом.

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

Галина Буро, СТВ:

К Наталье Николаевне часто отправляют стажеров. Кто еще обучит всем нюансам работы, как не она?

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

Ее страсть кулинария, а гордость – сын-пограничник и дочь переводчик. Кстати, именно ради мечты сына о кадетском классе, когда-то с мужем и переехали из Вороновского в Гродненский район. Ведь главное, не где работать, а как.

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

Наталья Руселевич:
Если что-то ты делаешь, делай аккуратно, от души, чтобы не было стыдно. Поэтому так и воспитывали своих детей.

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

У Натальи много планов, из ближайшего – приготовить фирменные клецки к приезду детей, летом пойти учиться в автошколу, а свой животноводческий комплекс вывести в лидеры по итогам года. Хозяйке белорусского села все по плечу.

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха

Как быть лучшей и на работе, и дома? Женщина года в номинации «Хозяйка села» поделилась секретом успеха
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Хозяйка села. Именно в такой номинации героиня следующего нашего сюжета одержала победу в конкурсе «Женщина года», сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Торнадо пощадил дом, оставив вокруг сплошные разрушения. Видеофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика