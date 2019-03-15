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Торнадо пощадил дом, оставив вокруг сплошные разрушения. Видеофакт
Мощный торнадо в Джорджии пощадил дом, оставив вокруг сплошные разрушения. На американский штат обрушился крупнейший ураган, рассказали в программе
Судя по кадрам, он оказался практически невредимым, хотя вокруг – сущий апокалипсис – сотни поваленных деревьев и пустая земля. Специалисты так и не смогли объяснить феномен.
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Мощный торнадо в Джорджии пощадил дом, оставив вокруг сплошные разрушения. На американский штат обрушился крупнейший ураган, рассказали в...
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