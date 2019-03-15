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Торнадо пощадил дом, оставив вокруг сплошные разрушения. Видеофакт

16.03.2019 20:34 — Разное | СТВ  
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Мощный торнадо в Джорджии пощадил дом, оставив вокруг сплошные разрушения. На американский штат обрушился крупнейший ураган, рассказали в программе «Плюс-минус»

Местный житель решил оценить разгул стихии с помощью дрона. Один из домов пережил прямой удар торнадо.

Торнадо пощадил дом, оставив вокруг сплошные разрушения. Видеофакт

Торнадо пощадил дом, оставив вокруг сплошные разрушения. Видеофакт

Судя по кадрам, он оказался практически невредимым, хотя вокруг – сущий апокалипсис – сотни поваленных деревьев и пустая земля. Специалисты так и не смогли объяснить феномен.

По оценкам метеорологов, скорость ветра в эпицентре стихии превышала 200 километров в час.

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Мощный торнадо в Джорджии пощадил дом, оставив вокруг сплошные разрушения. На американский штат обрушился крупнейший ураган, рассказали в...
 
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