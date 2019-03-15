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Ей было 38 лет. Умерла певица Юлия Началова
Новости России. Скончалась певица Юлия Началова.
Об этом
Анна Исаева:
Певице было 38 лет. Всю последнюю неделю за новостями о здоровье исполнительницы следили ее коллеги и поклонники. Сообщалось, что артистка находилась в состоянии искусственной комы.
У Юлии осталась 12-летняя дочь.
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Новости России. Скончалась певица Юлия Началова. Об этом сообщила в соцсетях пиар-директор артистки Анна Исаева. Анна Исаева:Час назад перестало биться сердце...
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