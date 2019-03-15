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Как подготовить грунт для рассады? Советует Иван Русских

16.03.2019 20:17 — Разное | СТВ  
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19 марта по лунному календарю – самый благоприятный день на неделе, самое время заняться подготовкой почвы для посева.

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Про тонкости выбора грунта для рассады рассказали в программе «Плюс-минус».

Как подготовить грунт для рассады? Советует Иван Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Разные растения предъявляют различные требования к составу почвы. Как правило, в магазине можно купить грунт определённого состава. В большинстве случаев в его состав входит низинный торф или верховой торф, другие компоненты.

Как подготовить грунт для рассады? Советует Иван Русских

Наличие же отдельных компонентов позволяют составить оптимальную смесь, необходимую для каждого конкретного растения. Для большинства мелкосемянных растений (бегония, петуния) подходит грунт с большим содержанием песка. Для более крупносемянных растений (томат, перец, баклажан) подойдёт грунт более тяжелый.

Для большинства растений подойдёт состав, содержащий равные доли песка, низинного и верхового торфа.

Тщательно перемешиваем.

Как подготовить грунт для рассады? Советует Иван Русских

Если вы высеваете семена, добавления удобрений не требуется. При пикировке рационально добавить небольшое количество удобрений – как и сколько, смотрите на упаковке. После тщательного перемешивания наш грунт готов к посеву или посадке растений.

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19 марта по лунному календарю – самый благоприятный день на неделе, самое время заняться подготовкой почвы для посева. Лунный календарь на март. Это Вам не помидоры...
 
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