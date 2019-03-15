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Как подготовить грунт для рассады? Советует Иван Русских
19 марта по лунному календарю – самый благоприятный день на неделе, самое время заняться подготовкой почвы для посева.
Про тонкости выбора грунта для рассады рассказали в программе
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Наличие же отдельных компонентов позволяют составить оптимальную смесь, необходимую для каждого конкретного растения. Для большинства мелкосемянных растений (бегония, петуния) подходит грунт с большим содержанием песка. Для более крупносемянных растений (томат, перец, баклажан) подойдёт грунт более тяжелый.
Тщательно перемешиваем.
Если вы высеваете семена, добавления удобрений не требуется. При пикировке рационально добавить небольшое количество удобрений – как и сколько, смотрите на упаковке. После тщательного перемешивания наш грунт готов к посеву или посадке растений.
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19 марта по лунному календарю – самый благоприятный день на неделе, самое время заняться подготовкой почвы для посева. Лунный календарь на март. Это Вам не помидоры...
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