ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

16.03.2019 20:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минском суворовском училище 16 марта прошел День открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

Будущим абитуриентам и их родителям показали условия, в которых воспитанники живут и обучаются. Ведь многие из тех, кто пришел сегодня в гости, планируют связать свою жизнь с военной профессией. Кристина Федорович окунулась в будни курсантов.

Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

Кристина Федорович, СТВ:
Сотни мальчишек по всей стране мечтают ходить по этим коридорам в алых погонах, но покоряется мечта не каждому: конкурс на поступление в Суворовское училище традиционно высок. Помимо проверки знаний, нужна физподготовка, психологическая устойчивость и, конечно, желание. И это, пожалуй, главный критерий.

Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

Настоящий суворовец умеет и гвоздь вбить, и полонез станцевать, и одеться за одну минуту. Такие перспективы для Димы – предел мечтаний. А особенно подстегивает, что и его папа когда-то окончил армейскую альма-матер.

В Минском суворовском училище прошел День открытых дверей

И тут уже дело – в продолжении традиций. Причем, далеко не одного поколения. Команда «Рота, подъем!» в 7 утра и полностью расписанный день без граф для свободного времени – отнюдь не отпугивают.   

Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

Николай Володько, начальник отдела главного управления кадров Министерства обороны:
У нас существует семейная династия. И Дмитрий решил пойти по стопам моим, по стопам моих братьев старших, которые тоже служили офицерами в Вооруженных Силах.    

Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

Понятия «не хочу – не буду» здесь чужды. Есть лишь – «я должен». Такие четкие установки для Артема, теперь уже выпускника 2011 года, стали основой на всю жизнь.

Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

За плечами военный факультет БГУ, а сейчас в звании старшего офицера привел на День открытых дверей брата.

Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

Конечно, учеба здесь – это испытание. В училище ребята – 24 часа в сутки. Никаких гаджетов и посторонних дел. А вот дома курсанты бывают только на каникулах или во время увольнительных, которые не так-то и легко заработать.   

Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

О выпускниках здесь говорят так: образец выполнения воинского и гражданского долга. Именно на благородство воспитания – слегка подзабытое сегодня понятие  –  делают акцент.

Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

Александр Науменко, начальник Минского суворовского военного училища:
Немаловажно то, что к нам приходят дети, которые становятся патриотами не просто в том понимании патриота своей Родины, а в том понимании, что он должен знать и понимать, почему и как он должен любить свою Родину и нести ответственность за нее и ее будущее.  

Понятия «не хочу» и «не буду» здесь чужды. Как живут воспитанники Суворовского училища? Репортаж СТВ

За многолетнюю историю суворовскую школу жизни здесь прошли тысячи курсантов. После выпуска большинство связывают свою жизнь со службой в Вооруженных Силах. Тем самым, узы суворовского братства с годами лишь крепнут. 
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минском суворовском училище 16 марта прошел День открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будущим абитуриентам и их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Да ладно! Получать ежемесячную зарплату в 2046 евро брутто и ничего при этом не делать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика