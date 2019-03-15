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Ждём солнца в понедельник и смотрим на закат в среду. Народные приметы на неделю до 24 марта

16.03.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус».

Лунный календарь на март. Это Вам не помидоры на окне, а всё гораздо серьёзнее

18 марта по народному календарю – день Конона Огородника, начало начал полевых работ. Если в этот день стояла солнечная погода – летом града можно не бояться.

Ждём солнца в понедельник и смотрим на закат в среду. Народные приметы на неделю до 24 марта

А вот 20 марта почитают Павла Капельника. Приметы гласили: пасмурная погода предвещает заморозки, а ярко-жёлтое небо в закат – к усилению ветра.

Ждём солнца в понедельник и смотрим на закат в среду. Народные приметы на неделю до 24 марта

22 марта – дата второй встречи весны. Крестьяне уверяли: «На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается».

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Новости Беларуси. О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус». Лунный календарь на март. Это Вам не помидоры на окне, а всё гораздо серьёзнее 18 марта...
 
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