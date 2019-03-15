Ждём солнца в понедельник и смотрим на закат в среду. Народные приметы на неделю до 24 марта

Новости Беларуси. О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус» .

Лунный календарь на март. Это Вам не помидоры на окне, а всё гораздо серьёзнее

18 марта по народному календарю – день Конона Огородника, начало начал полевых работ. Если в этот день стояла солнечная погода – летом града можно не бояться.





А вот 20 марта почитают Павла Капельника. Приметы гласили: пасмурная погода предвещает заморозки, а ярко-жёлтое небо в закат – к усилению ветра.





22 марта – дата второй встречи весны. Крестьяне уверяли: «На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается».