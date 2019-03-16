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Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю

16.03.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус».

Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю

В начале недели страна окажется под влиянием фронтальных разделов, связанных с атлантическим циклоном – их центр расположится над югом Финляндии. К среде погоду в республике будет диктовать поле повышенного атмосферного давления, сформированное в прохладной и влажной воздушной массе северных широт.

Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Матвей Четырко, инженер-синоптик Белгидромета:
Температура воздуха ночью, в основном, от 0 до +2, максимальная днём – от +7 до +13. Со вторника температура воздуха немного понизится, ночью будет опускаться ниже нулевых отметок, днём составит от +2 +4 до +8 +11. Во второй половине недели на нашу страну распространится западноевропейский антициклон: осадков станет меньше, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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Фото. Погода в Бресте с 17 до 22 марта
Витебске с 17 до 22 марта" alt="Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/03/1552760288533071.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 17 до 22 марта
Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гомеле с 17 до 22 марта
Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гродно с 17 до 22 марта
Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Могилёве с 17 до 22 марта
Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Минске с 17 до 22 марта

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется под влиянием фронтальных...
 
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