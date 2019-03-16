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Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю
Новости Беларуси. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси, рассказали в программе
В начале недели страна окажется под влиянием фронтальных разделов, связанных с атлантическим циклоном – их центр расположится над югом Финляндии. К среде погоду в республике будет диктовать поле повышенного атмосферного давления, сформированное в прохладной и влажной воздушной массе северных широт.
Матвей Четырко, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Бресте с 17 до 22 марта" alt="Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/03/1552760288519228.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 17 до 22 марта
Витебске с 17 до 22 марта" alt="Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/03/1552760288533071.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 17 до 22 марта
Фото. Погода в Гомеле с 17 до 22 марта
Фото. Погода в Гродно с 17 до 22 марта
Фото. Погода в Могилёве с 17 до 22 марта
Фото. Погода в Минске с 17 до 22 марта
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Новости Беларуси. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется под влиянием фронтальных...
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