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«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

16.03.2019 19:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ксения Галецкая представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

11-летняя минчанка стала победителем заключительного этапа национального отбора, который сегодня проходит в Орше. На сцену городского центра культуры вышли талантливые юные артисты, из которых сложно было выбрать одного участника. Но профессиональное жюри справилось с задачей.

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

Впереди – не менее сложный этап: в эти минуты за право представить Беларусь в Витебске сражаются взрослые претенденты.

Корреспондент Юрий Прокопенко весь день следит за ходом отборочных туров.

За кулисами – приятное волнение. Вот он – остается последний шаг на пути к большой сцене. Этому финалу предшествовал марафон отборочных туров, который прошел по всей стране. Участие в нем приняли почти две сотни юных певцов. Конкуренция высочайшая.   

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

Михайлина Хвесюк, участник финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019» (Брестская область):   
Как говорила Алла Пугачева, чувствую себя Гагариным перед взлетом. С настроем боевым.   

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

Зибар Ганбарова, участник финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019» (Минск):
Это очень волнительно. Когда ждешь, переживаешь. Главное  надо выступить достойно.   

В финале детского конкурса – 10 юных исполнителей. Причем все девочки: красивые, голосистые и артистичные. Чтобы впечатлить жюри, дается возможность исполнить по две песни.

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

Одна из них – на белорусском языке и белорусских авторов, другая – зарубежный хит. Репертуар – кому что ближе. Здесь и народные мотивы в современной аранжировке, и попса, и рок.

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

Стефания Круглая, участник финального этапа национального отбора детского конруса «Витебск-2019» (Минск):
Я таймер поставила. Я каждый день отсчитывала дни до этого события. Мне в удовольствие петь. Сцена, я знаю, это мое. 

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

Победителя определяли посредством оценок. Баллы выставлялись за каждую песню, а результат суммировался. Достойных много, но путевка на «Славянский базар» лишь одна. В итоге, с небольшим отрывом победителем стала Ксения Галецкая.

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

11-летняя минчанка – завсегдатай различных песенных конкурсов. Выигрывала Гран-при в Москве и Киеве. Умеет петь в разных тембрах и легко берет высокие ноты.

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

Ксения Галецкая, победитель финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019» (Минск): 
Если честно, я вообще не ожидала. Ребята все очень талантливые. Я готовилась усердно, мне помогали мои любимые педагоги. И, конечно же, моя семья.    

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

Елена Атрашкевич, председатель жюри финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019»:
Я очень рада за эту девочку. Она безусловно очень талантлива, но и не менее талантливы те, кто оказался с ней рядом недалеко. У нас вообще белорусская детская эстрада находится на очень высоком уровне. Нам есть из кого выбирать.

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

Детский конкурс «Витебск-2019» – яркая страница фестиваля «Славянский базар». Ксении Галецкой предстоит соперничать за Гран-при со сверстниками из разных стран мира. Участие в «Славянском базаре» перед многими зажгло зеленой свет по дороге на профессиональную сцену. На слуху Петр Елфимов, Инна Афанасьева, Ксения Ситник. А недавний лауреат детского конкурса Зинаида Куприянович, известная как ЗЕНА, уже в 2019 году представит нашу страну на «Евровидении».   

«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»

Юрий Прокопенко, СТВ:
А в это время на сцене Центра культуры «Победа» проходит финал конкурса исполнителей эстрадной песни среди взрослых. Здесь также 10 конкурсантов и всего один из них сможет стать участником «Славянского базара» в Витебске. Изначально фаворитов в борьбе за единственную путевку жюри не называет. Так что интрига, наверняка, сохранится до последнего.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ксения Галецкая представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11-летняя...
 
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