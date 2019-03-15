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«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»
Новости Беларуси. Ксения Галецкая представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11-летняя минчанка стала победителем заключительного этапа национального отбора, который сегодня проходит в Орше. На сцену городского центра культуры вышли талантливые юные артисты, из которых сложно было выбрать одного участника. Но профессиональное жюри справилось с задачей.
Впереди – не менее сложный этап: в эти минуты за право представить Беларусь в Витебске сражаются взрослые претенденты.
За кулисами – приятное волнение. Вот он – остается последний шаг на пути к большой сцене. Этому финалу предшествовал марафон отборочных туров, который прошел по всей стране. Участие в нем приняли почти две сотни юных певцов. Конкуренция высочайшая.
Михайлина Хвесюк, участник финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019» (Брестская область):
Зибар Ганбарова, участник финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019» (Минск):
В финале детского конкурса – 10 юных исполнителей. Причем все девочки: красивые, голосистые и артистичные. Чтобы впечатлить жюри, дается возможность исполнить по две песни.
Одна из них – на белорусском языке и белорусских авторов, другая – зарубежный хит. Репертуар – кому что ближе. Здесь и народные мотивы в современной аранжировке, и попса, и рок.
Стефания Круглая, участник финального этапа национального отбора детского конруса «Витебск-2019» (Минск):
Победителя определяли посредством оценок. Баллы выставлялись за каждую песню, а результат суммировался. Достойных много, но путевка на «Славянский базар» лишь одна. В итоге, с небольшим отрывом победителем стала Ксения Галецкая.
11-летняя минчанка – завсегдатай различных песенных конкурсов. Выигрывала Гран-при в Москве и Киеве. Умеет петь в разных тембрах и легко берет высокие ноты.
Ксения Галецкая, победитель финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019» (Минск):
Елена Атрашкевич, председатель жюри финального этапа национального отбора детского конкурса «Витебск-2019»:
Детский конкурс «Витебск-2019» – яркая страница фестиваля «Славянский базар». Ксении Галецкой предстоит соперничать за Гран-при со сверстниками из разных стран мира. Участие в «Славянском базаре» перед многими зажгло зеленой свет по дороге на профессиональную сцену. На слуху Петр Елфимов, Инна Афанасьева, Ксения Ситник. А недавний лауреат детского конкурса Зинаида Куприянович, известная как ЗЕНА, уже в 2019 году представит нашу страну на «Евровидении».
Юрий Прокопенко, СТВ:
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«Я вообще не ожидала»: Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар»
Новости Беларуси. Ксения Галецкая представит Беларусь на детском конкурсе фестиваля «Славянский базар-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11-летняя...
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