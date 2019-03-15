ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Просто мурашки по коже! Минчанка Мариам Абделькадер покорила жюри проекта «Голос. Дети-6»

16.03.2019 21:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Минчанка Мариам Абделькадер прошла отбор на популярном российском шоу «Голос. Дети».


Очередной этап «слепых прослушиваний» вечером 15 марта транслировался на ОНТ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

11-летняя Мариам исполнила песню «Реченька» из репертуара Аллы Пугачевой. Голос белорусской участницы настолько впечатлил Пелагею, что она расплакалась. И первой нажала на красную кнопку. Вскоре ее примеру последовали и другие наставники — Валерий Меладзе и Светлана Лобода. После выступления Мариам призналась, что на самом деле выбор сделала заранее — она решила пополнить команду Пелагеи.

— Мой папа из Эритреи, а мама — полька. Папа — врач-кардиолог, а мама — домохозяйка. К музыке они не имеют никакого отношения, я сама решила запеть. Я сама на слух подбираю произведения, но не знаю нот. Я очень добрая, но иногда бываю не очень послушной, — рассказала Мариам.

В комментариях под видео с выступлением 11-летней белоруски только восторженные отзывы: «шикарно», «девочка — шаманка, в лучшем смысле этого слова», «одно из лучших выступлений за все выпуски», «лучшая у Пелагеи, очень хочется увидеть ее в финале»…

Напомним, наставники по правилам шоу во время «слепых прослушиваний» отбирают 45 исполнителей (по 15 в каждой команде). После очередного этапа в команде Лободы и Пелагеи по 13 молодых вокалистов, у Меладзе пока лишь 12 молодых талантов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанка Мариам Абделькадер прошла отбор на популярном российском шоу «Голос. Дети».
 
Новости дня
Новости разные
 
Спорт для Владислава Шапеля из Обидовичского УПК давно стал образом жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика