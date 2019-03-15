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Мир сошел с ума? В России осудили монаха-педофила по 87 эпизодам
Епископ пытался спрятать его в Таиланде.
Иеромонах Мелетий.
Верховный суд России постановил передать дело якутского иеромонаха отца Мелетия на новое рассмотрение. Как сообщает
Оправдательный приговор в совершении 41 преступления отца Мелетия, в миру Андрея Ткаченко, был отменен во время рассмотрения апелляции. Дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.
Иеромонаха отца Мелетия обвиняют в 87 эпизодах насильственных действий сексуального характера. В суде доказали 46 из них, по 41 эпизоду священник был оправдан. В результате отец Мелетий приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Его также обязали выплатить компенсацию морального вреда и пройти лечение у психиатра.
Осужденный свою вину отрицает, он обжаловал приговор и утверждает, что его оклеветали. Апелляционные жалобы священника остались без удовлетворения.
Иеромонаха арестовали в июле 2017 года, подозревая сначала в двух случаях растления. Дело на него завели в марте того же года. В том же месяце архиепископ Якутский и Ленский снял Мелетия с должности, поблагодарив его за «понесенные труды», и отправил его «на новое послушание для окормления паствы Русской православной церкви за рубежом», назначив настоятелем Покровской церкви в Паттайе.
После вынесения приговора в декабре 2018 года иеромонаха лишили церковного сана решением церковного суда Якутской и Ленской епархий.
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Епископ пытался спрятать его в Таиланде.
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