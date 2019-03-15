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Мир сошел с ума? В России осудили монаха-педофила по 87 эпизодам

16.03.2019 20:40 — Разное | Партизан  
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Епископ пытался спрятать его в Таиланде.


Иеромонах Мелетий. 

Верховный суд России постановил передать дело якутского иеромонаха отца Мелетия на новое рассмотрение. Как сообщает издание Sakhaday, суд намерен повторно рассмотреть 41 преступление, по которым ранее он был оправдан. Об этом пишет портал «Сибирь. Реалии».
Оправдательный приговор в совершении 41 преступления отца Мелетия, в миру Андрея Ткаченко, был отменен во время рассмотрения апелляции. Дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.

Иеромонаха отца Мелетия обвиняют в 87 эпизодах насильственных действий сексуального характера. В суде доказали 46 из них, по 41 эпизоду священник был оправдан. В результате отец Мелетий приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Его также обязали выплатить компенсацию морального вреда и пройти лечение у психиатра.
Осужденный свою вину отрицает, он обжаловал приговор и утверждает, что его оклеветали. Апелляционные жалобы священника остались без удовлетворения.


Иеромонаха арестовали в июле 2017 года, подозревая сначала в двух случаях растления. Дело на него завели в марте того же года. В том же месяце архиепископ Якутский и Ленский снял Мелетия с должности, поблагодарив его за «понесенные труды», и отправил его «на новое послушание для окормления паствы Русской православной церкви за рубежом», назначив настоятелем Покровской церкви в Паттайе.

После вынесения приговора в декабре 2018 года иеромонаха лишили церковного сана решением церковного суда Якутской и Ленской епархий. 


 
 
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