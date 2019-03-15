Умерла певица и телеведущая Юлия Началова. Ей было 38









Instagram. «Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала она в





В марте певицу экстренно госпитализировали — она оказалась в больнице на фоне повышения сахара в крови и подагры, от которой она страдает уже не первый год.

Через несколько дней ее ввели в состояние искусственной комы, и сделали операцию на ноге.

По предварительным данным, певица скончалась от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.





Юлия Началова — российская певица, известна по композициям «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Она также была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».



