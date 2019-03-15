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Умерла певица и телеведущая Юлия Началова. Ей было 38
Певица Юлия Началова умерла в субботу в Москве возрасте 38 лет, сообщила официальный представитель артистки Анна Исаева.
«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала она в
В марте певицу экстренно госпитализировали — она оказалась в больнице на фоне повышения сахара в крови и подагры, от которой она страдает уже не первый год.
Через несколько дней ее ввели в состояние искусственной комы, и сделали операцию на ноге.
По предварительным данным, певица скончалась от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга.
Юлия Началова — российская певица, известна по композициям «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Она также была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».
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Певица Юлия Началова умерла в субботу в Москве возрасте 38 лет, сообщила официальный представитель артистки Анна Исаева.
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