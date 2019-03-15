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Екатерина Галкина снялась в самой дорогой фотосессии белорусского спорта

16.03.2019 20:17 — Разное | Партизан  
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Что мы видим: шикарная яхта в Монако и украшений на пару миллионов.

Екатерина Галкина снялась в самой дорогой фотосессии белорусского спорта
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У нашей художественной гимнастки Екатерины Галкиной на счету не один яркий фотосет. Среди любимых, как пишет by.tribuna.com, она называет фотосессию в Монако, по стоимости украшений и затратам на съемки претендующую на статус самой дорогой в истории белорусского спорта.

На фотографиях, которые Екатерина два года назад выложила у себя в Instagram, гимнастка предстает в нескольких образах. Сам фотосет состоялся на роскошной яхте.

22-летняя Галкина — многократная призерка чемпионатов Европы и мира по художественной гимнастике, одна из главных надежд Беларуси на Олимпиаде в Токио. В январе получила звание «Заслуженный мастер спорта РБ».

Для кого фотосессия?

Галкину фотографировали в 2017 году для 13-го номера глянцевого журнала WStory, каждый квартал одновременно выходящего на русском и английском языках. Любопытно, что редакция издания находится и в Минске, и в Париже. На тот момент тираж составлял десять тысяч экземпляров. В журнале публикуются материалы о семье, моде, психологии, путешествиях, искусстве, а также интервью с известными личностями: спортсменами, бизнесменами, государственными деятелями. При этом издание позиционирует себя как ведущий глянцевый журнал Беларуси.

«Съемки обложки для журнала WStory, главным редактором которого является моя хорошая подруга Вера Каменкова. Тот случай, когда все локации, костюмы, драгоценности и прочие атрибуты были отобраны заранее. Работала международная команда, и я получила массу удовольствия от съемки», — вспоминала фотосессию Екатерина. Интервью на двух языках и фотографии с Галкиной заняли 25 страниц журнала из 410.

В превью к номеру было написано, что впервые в истории белорусского глянца фото для обложки делалось при помощи мобильного телефона. Нетрудно догадаться, что фотосессия имела рекламный характер. Если верить журналу, то все снимки сделали на Huawei P10 Plus, который сегодня стоит в районе тысячи рублей. В основной камере телефона используются модули на 20 Мп (черно-белый) и 12 Мп (цветной).

Яхта за 50 миллионов долларов

Именно такая стоимость судна заявлена в этом номере журнала. 

Яхта носит имя «Dowble Down». Она была спущена на воду в 2010 году и принадлежит компании «Yacht Charter Fleet», занимающейся арендой яхт в Монако. Длина яхты составляет 65 метров, крейсерская скорость — 12 узлов (22 км/ч). Экипаж судна состоит из 19 человек. На борту готовы принять 12 гостей, которых разместят в девяти каютах. На «Dowble Down» имеются тренажерный зал, кинотеатр, джакузи на палубе, лифт, кондиционер и интернет — куда же без него в море.

Летом яхта курсирует по Средиземноморью, а зимой отправляется в район Карибских островов. Стоимость аренды «Dowble Down» начинается от 400 тысяч долларов в неделю не считая дополнительных расходов.

Дорогие украшения

«Ювелирные украшения, цену которых даже как-то неудобно называть. […] Бриллианты, часы и все прочее (французской фирмы Diamant Factory) — два миллиона. Понятно, долларов», — рассказывала Екатерина.

Фотографии сделаны на телефон и 

инстаграм Екатерины Галкиной

 
Теги: Минск
 
 
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Что мы видим: шикарная яхта в Монако и украшений на пару миллионов.
 
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