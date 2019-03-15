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Да ладно! Получать ежемесячную зарплату в 2046 евро брутто и ничего при этом не делать?
Вакансия в шведском городе с зарплатой 2046 евро брутто и посильными для любого обязанностями появилась в рамках арт-проекта.
Гетеборг. Фото: Flickr / Maria Eklind
Шведский Гетеборг предлагает 2000 евро за ничегонеделание. Необычную вакансию без ограничения срока предлагают в Гетеборге в рамках арт-проекта Eternal Employment («Вечная занятость»).
Обязанности по силам человеку любого возраста — утром и вечером отмечаться на определенной станции трамваев шведского города. Остальное время можно проводить как угодно.
Создатели художественного проекта таким образом пытаются переосмыслить идею работы в мире в эпоху цифровизации. Авторов интересует, чем займется человек, получивший такую работу — будет спать весь день, возьмется за собственные проекты в сфере искусства или станет волонтером?
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Вакансия в шведском городе с зарплатой 2046 евро брутто и посильными для любого обязанностями появилась в рамках арт-проекта.
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