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Как Голиков по Петрухину "прошёлся" после брифинга в облисполкоме у Лиса
16.03.2019 21:48 — Разное | Виртуальный Брест
Пока губернатор области Анатолий Лис проводил брифинг помощник зампреда подвергся нападению прямо в фойе облисполкома.
Пришлось обратиться за помощью к милиции. "Уберите его!" - с такими словами Евгений Викторович обратится за помощью к наряду милиции. Непризнанный и некредитованный властью области журналист Сергей Петрухин уличил помощника зампреда в бездарной лжи (у самого, очевидно, Петрухина врать получается более искусно) и с глубокой психологической травмой покинул помещение. Об этом происшествии
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Пока губернатор области Анатолий Лис проводил брифинг помощник зампреда подвергся нападению прямо в фойе облисполкома. Пришлось обратиться за помощью к...
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