Пока губернатор области Анатолий Лис проводил брифинг помощник зампреда подвергся нападению прямо в фойе облисполкома.



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Пришлось обратиться за помощью к милиции. "Уберите его!" - с такими словами Евгений Викторович обратится за помощью к наряду милиции. Непризнанный и некредитованный властью области журналист Сергей Петрухин уличил помощника зампреда в бездарной лжи (у самого, очевидно, Петрухина врать получается более искусно) и с глубокой психологической травмой покинул помещение. Об этом происшествии блогер сразу написал у себя на странице в социальной сети и в интервью Белорусскому Радио Рация. По его мнению, губернатор не желает с ним встречаться.