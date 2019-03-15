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Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери

16.03.2019 21:26 — Разное | СТВ  
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Новости России. В Москве скончалась певица Юлия Началова.  

Ей было 38 лет (здесь подробнее).    

Отец певицы назвал причину смерти. Как сообщает ТАСС со ссылкой на композитора Виктора Началова, у исполнительницы не выдержало сердце.  

Виктор Началов, отец Юлии Началовой (в комментарии ТАСС):  
Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало.  

Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери
Фото: instagram.com/julianachalova  

Композитор отметил, что врачи старались сделать все возможное, но спасти Юлию не удалось.  

Дата и место прощания с артисткой пока неизвестны.  

Юлия Началова попала в больницу из-за плохого самочувствия, затем певицу погрузили в состояние искусственной комы. Сегодня исполнительнице была сделана операция на ноге.  
 
 
Ссылка на источник 60
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Новости России. В Москве скончалась певица Юлия Началова.   Ей было 38 лет (здесь подробнее).     Отец певицы назвал причину смерти. Как сообщает ТАСС со ссылкой...
 
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