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Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери
Новости России. В Москве скончалась певица Юлия Началова.
Отец певицы назвал причину смерти. Как
Виктор Началов, отец Юлии Началовой (
Композитор отметил, что врачи старались сделать все возможное, но спасти Юлию не удалось.
Дата и место прощания с артисткой пока неизвестны.
Юлия Началова попала в больницу из-за плохого самочувствия, затем певицу погрузили в состояние искусственной комы. Сегодня исполнительнице была
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Новости России. В Москве скончалась певица Юлия Началова. Ей было 38 лет (здесь подробнее). Отец певицы назвал причину смерти. Как сообщает ТАСС со ссылкой...
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