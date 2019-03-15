Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери

Новости России. В Москве скончалась певица Юлия Началова.

Ей было 38 лет ( здесь подробнее ).

Отец певицы назвал причину смерти. Как сообщает ТАСС со ссылкой на композитора Виктора Началова, у исполнительницы не выдержало сердце.

Виктор Началов, отец Юлии Началовой ( в комментарии ТАСС ):

Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало.



Фото: instagram.com/julianachalova

Композитор отметил, что врачи старались сделать все возможное, но спасти Юлию не удалось.

Дата и место прощания с артисткой пока неизвестны.